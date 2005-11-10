Union Brescia, Corini: "Era importante fare il nostro, il Cittadella ha una gara non facile"

Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, ha commentato così la vittoria contro l'Albinoleffe con relativo aggancio in vetta al Cittadella: "Venivamo da una settimana oggettivamente molto complicata, perché abbiamo avuto un paio di situazioni da gestire durante gli allenamenti e devo ringraziare lo staff sanitario. Un paio di giocatori hanno giocato pur non essendo al cento per cento. Nel primo quarto d'ora abbiamo fatto fatica, contro un avversario di tutto rispetto, che sa giocare e ha profondità tecnica. Poi siamo usciti fuori noi e, nel secondo tempo, abbiamo sofferto il minimo sindacale, coprendo molto bene gli spazi. Devo fare una menzione speciale per Rizzo perché ha giocato una partita di grande qualità in un ruolo non del tutto suo".

Sulle prestazioni di Marras e Balestrero: "Ci sono giocatori - riporta TuttoC.com - che entrano nel mirino della critica e si fa fatica a capire il perché. La resilienza e la volontà di andare oltre le difficoltà certificano il valore della squadra. Balestrero ci ha creduto alla fine, lui è il nostro capitano ed è un giocatore indiscutibile sul piano umano e tecnico. Marras è un altro ragazzo che meritava il gol. Di Donato, la scorsa settimana, ha detto che siamo una squadra umile e questo è il complimento più bello che potessimo ricevere".

Il Brescia prosegue la sua rincorsa: "Il campionato è lungo, abbiamo reagito al momento di difficoltà, quando la vetta era molto distante, ma la stagione è ancora molto lunga. Adesso dobbiamo prepararci bene, voglio una squadra sempre incazzata e con un alto livello di competizione, sia da parte di chi gioca dall'inizio, sia da parte di chi entra. Oggi ci godiamo la vittoria ma sappiamo che col Renate ci aspetta un'altra partita difficilissima. Spero di avere una grande cornice di pubblico, abbiamo bisogno della spinta dei nostri tifosi per il momento che stiamo attraversando. Il dubbio sul gol di Balestrero? Un po' si teme sempre quando c'è una revisione, ma dal campo mi sembrava una rete regolarissima e fortunatamente così è stato".

Domani il Cittadella se la vedrà con la Folgore Caratese: "Era importante vincere e fare il nostro, ci abbiamo creduto fino alla fine ed è un aspetto fondamentale. Siamo primi con una partita in più, ora tocca al Cittadella che domani è atteso da una partita non semplicissima".