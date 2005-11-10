Il Torino non cresce, Abate viaggia al ritmo di Baroni. Ma c'è una grande differenza

Un anno dopo, il Torino si ritrova praticamente allo stesso punto. A undici giornate dall'inizio del campionato, il confronto tra la squadra di Ignazio Abate e quella che nella passata stagione era guidata da Marco Baroni restituisce un'immagine poco incoraggiante. I granata hanno raccolto 14 punti, occupano l'undicesima posizione e mantengono sette lunghezze di margine sulla zona retrocessione, con quattro punti di ritardo dal settimo posto. Numeri quasi sovrapponibili a quelli di dodici mesi fa, quando il Toro di Baroni aveva lo stesso bottino, ma si trovava al dodicesimo posto. Anche il rendimento offensivo e difensivo racconta una storia simile: oggi sono 15 i gol segnati e 17 quelli incassati, contro le 10 reti realizzate e le 16 subite nella scorsa stagione.

Le analogie non si fermano alla classifica. Entrambi gli allenatori hanno dovuto fare i conti con un avvio complicato e hanno cercato nelle soste per le Nazionali l'occasione per correggere la rotta. Baroni, dopo aver attraversato un periodo difficile, era riuscito a rilanciare la squadra con sei risultati utili consecutivi, frutto di due vittorie e quattro pareggi. L'ultimo era arrivato nel derby contro la Juventus, terminato 0-0, dando l'impressione di un gruppo finalmente più compatto. Al ritorno in campo, però, era arrivata la pesante sconfitta per 5-1 contro il Como, capace di cancellare in novanta minuti i segnali positivi delle settimane precedenti. Anche Abate è arrivato alla nuova pausa con un bilancio che ricorda quello del predecessore. Dal rientro dello stop di settembre, il Torino ha conquistato tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, totalizzando dieci punti: esattamente lo stesso rendimento ottenuto da Baroni nel periodo successivo alla sosta. Un'altra ripartenza, dunque, nella speranza che questa volta possa trasformarsi in qualcosa di più duraturo.

Qualche differenza, sul piano del gioco, si è intravista. Abate ha provato a rendere il Toro più propositivo, chiedendo alla squadra maggiore partecipazione nella costruzione e un atteggiamento meno passivo. Le ultime prestazioni contro Frosinone e Lecce, tuttavia, hanno riportato a galla vecchi problemi: manovra lenta, poche soluzioni offensive e difficoltà nel trovare continuità. Anche sul piano tattico il tecnico ha dovuto rivedere i propri piani, passando dal 3-4-2-1 iniziale al 3-5-2. Un percorso simile a quello di Baroni, partito con il 4-2-3-1 e arrivato progressivamente a utilizzare la difesa a tre.

Cambiare allenatore e modulo, insomma, non è bastato a modificare davvero il rendimento. Abate ha ancora la possibilità di invertire la tendenza, ma la prossima sosta non può trasformarsi nell'ennesima promessa di rinascita. Al rientro, a partire dalla sfida contro il Napoli, serviranno risposte concrete. Perché ritrovarsi tra dodici mesi con gli stessi problemi significherebbe certificare una difficoltà ormai strutturale: al Filadelfia cambiano gli allenatori e gli interpreti, ma il Torino continua a girare intorno agli stessi limiti.