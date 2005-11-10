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Juve, Balde nel mirino per gennaio: possibile prestito dal Barcellona. Raum obiettivo per giugno

Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 07:13Serie A
15.11.2026 07:13Serie A
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Spalletti cerca un rinforzo sulla fascia sinistra: Balde può lasciare il Barcellona in prestito. Per l'estate piace Raum, in scadenza col Lipsia.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La fascia sinistra è uno dei reparti sui quali la Juventus potrebbe intervenire durante il mercato di gennaio. Le prestazioni altalenanti di Andrea Cambiaso e Juan Cabal hanno spinto la dirigenza a valutare nuove soluzioni, con Alejandro Balde tra i profili seguiti con maggiore attenzione. Come riferisce il Corriere dello Sport, il Barcellona sarebbe disposto a lasciar partire il terzino classe 2003 in prestito, mentre per una cessione definitiva chiederebbe almeno 40 milioni di euro. Una valutazione che rende decisamente più percorribile l'ipotesi di un trasferimento temporaneo. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche l'interesse di Milan, Paris Saint-Germain e Monaco, motivo per cui i bianconeri potrebbero valutare un'accelerazione prima dell'apertura del mercato.

Balde cerca continuità: Flick ammette le difficoltà del terzino

Cresciuto nella cantera blaugrana, Balde si era affermato rapidamente in prima squadra, arrivando a disputare quattro partite con la Spagna ai Mondiali del 2022. Il suo percorso è stato successivamente rallentato dagli infortuni e dalla perdita di continuità. In questa stagione ha collezionato appena cinque presenze, superando i 45 minuti soltanto nel Clasico contro il Real Madrid. Anche Hansi Flick ha riconosciuto il momento complicato del giocatore: "Balde non ha la fiducia necessaria nel suo gioco in questo momento, né la convinzione". Un cambio di ambiente potrebbe quindi aiutarlo a ritrovare minutaggio e sicurezza. Spalletti, dal canto suo, cerca un esterno capace di garantire velocità, forza fisica e un contributo immediato.

Raum a parametro zero per giugno: le altre alternative

L'eventuale arrivo dello spagnolo potrebbe rappresentare una soluzione ponte verso la prossima estate, anche attraverso un prestito secco senza diritto di riscatto. Per giugno, infatti, resta tra gli obiettivi David Raum, terzino del Lipsia con il contratto in scadenza nel 2027. Il tedesco è seguito da tempo e potrebbe diventare un'occasione interessante a parametro zero. Nel frattempo, la dirigenza continua a monitorare altre possibilità, tra cui Juan Miranda del Bologna, Destiny Udogie del Tottenham, Lorenzo Bernasconi dell'Atalanta e Alessio Cacciamani del Torino.

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