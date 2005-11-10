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Ronaldinho al Ravenna, Mandorlini: "Averlo con i nostri colori è una cosa entusiasmante"

Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
Oggi alle 21:19Serie C
14.11.2026 21:19Serie C
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Il mister: "Quando ho allenato Marquez al Verona, gli ho chiesto di lui, ma ha detto che è stato tra i migliori nell'era moderna".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Mancano ormai meno di 24 ore al debutto di Ronaldinho con la maglia del Ravenna. Avverrà domani, nella sfida delle 17.30 contro il Forlì. Di questo evento unico per il club romagnolo ne ha parlato il tecnico giallorosso Andrea Mandorlini, ai microfoni di Sky Sport.

Un onore per squadra e città

Le parole del mister: "Non l'abbiamo allenato molto, ma l'importante è che sia qua con noi. Da allenatore ho avuto tanti giocatori, uno di questi è Rafa Marquez che ha giocato con lui. Quando ero il suo allenatore a Verona gli chiedevo di lui e mi ha sempre detto che è stato uno dei più grandi giocatori dell'era moderna e uno dei più grandi talento che il calcio possa aver visto. Averlo qua con noi, con i nostri colori e nella nostra città penso che sia una cosa non bella: bellissima ed entusiasmante".

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