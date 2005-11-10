Juventus, con la Bosnia è un altro Alajbegovic: 2 assist e 1 gol nelle ultime 3 in Nazionale

Quando in estate la Juventus ha speso 35 milioni di euro per Kerim Alajbegovic c'era chi esultava per averlo strappato al Bayer Leverkusen e più in generale ad altri top club europei interessati al classe 2007, ma non mancavano neanche quelli che storcevano la bocca perché sostenevano che la spesa fosse stata eccessiva per un talento così giovane e che ancora non aveva dimostrato tutto il suo valore.

La Nazionale lo esalta

I suoi primi mesi con la Juventus sono stati in chiaroscuro: 14 presenze, di cui 9 da titolare e 5 da subentrante, condite da 2 gol, uno dei quali in Serie A e l'altro in Europa League. Guardando quanto è costato si direbbe che il suo rendimento è insufficiente, ma l'età e il fatto che provenisse da un altro campionato sono aspetti che non possono non essere considerati.

La personalità ad Alajbegovic non manca e la testimonianza sono le partite con la Bosnia. Con la maglia del suo Paese, l'esterno offensivo cambia marcia: stasera ha fornito un assist nel ko per 3-2 contro la Svezia, ma sono state tante le giocate con cui ha creato superiorità numerica nella metà campo avversaria. Barbarez sa tirare fuori il meglio da lui e forse è il caso che anche Spalletti guardi più attentamente i match di Nations League: nelle ultime 3 partite ha segnato 1 gol e assistito 2 compagni per realizzarne altrettanti. Segnali di un potenziale che la Juventus deve sfruttare meglio.