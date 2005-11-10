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Juventus: ecco il poker dei nomi per l’attacco. Udogie, Ait-Nouri e Balde le ipotesi per la fascia. Napoli torna di moda l’idea Zirkzee. E per il ruolo di esterno continua il pressing per Cacciamani

Niccolò Ceccarini
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Niccolò Ceccarini
ieri alle 23:30Editoriale
14.11.2026 23:30Editoriale
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La strategia della Juventus per gennaio è regalare a Spalletti un attaccante in grado di rafforzare il reparto. Ma occhio anche al centrocampo e a un esterno sinistro. intanto per il Napoli rispunta una vecchia idea di mercato
FotoTUTTOmercatoWEB

A meno di un mese e mezzo all’inizio del mercato la Juventus ha praticamente stabilito le linee guida per gennaio dove a livello teorico servirebbero tre rinforzi, uno per reparto. L’attacco è sempre al centro dei pensieri di Carnevali e Massara, che stanno valutando quale sia il profilo più giusto per Spalletti. Come detto più volte Balogun resta la prima scelta ma tutto dipende dalla richiesta del Monaco. L’ultima idea in ordine di tempo porta a Mateo Retegui, attualmente in forza all’Al Qadisiyya. Al giocatore piacerebbe anche tornare in Italia. Sarebbe un’occasione per rimettersi in luce e magari rientrare nei radar della Nazionale di Mancini. Un’operazione da impostare sulla base di un prestito, anche se il nodo principale rimane l’ingaggio. Servirebbe un sacrificio importante da parte di Retegui. Da tenere sotto controllo anche la pista che porta a Sorloth. I rapporti con l’Atletico Madrid sono buoni e il discorso si potrebbe sviluppare magari stabilendo una prelazione per una cessione a giugno di Nico Gonzalez. Ci sarebbe anche Scamacca, che di fronte ad un’offerta interessante l’Atalanta potrebbe cedere. Piace pure Raimondo. Qui però il discorso è più in prospettiva futura. La Juventus deve riuscire a conciliare un po’ tutto a livello economico. C’è un settlement agreement da rispettare e quindi serviranno anche le uscite. Per questo motivo il club bianconero sta pensando di rinunciare a Zhegrova (ovviamente di fronte a proposte adeguate) e magari a dare in prestito Ekhator per rendere possibili le entrate. Per la fascia sinistra i riflettori si sono accesi su Udogie. Un’opzione che i bianconeri hanno preso in considerazione negli ultimi giorni. I rapporti con il Tottenham sono ottimi come dimostrano le operazioni Vicario e Sarr.

E questo è un elemento a favore. Entro fine mese la Juventus potrà capire meglio se esistono margini di manovra. Da monitorare anche altri due profili: il solito Ait-Nouri del Manchester City e Balde del Barcellona.
E veniamo al Napoli. In attesa di capire quale sarà il futuro di De Bruyne e di Anguissa (se dovessero andare via entrambi ci sarebbero ovviamente due acquisti a centrocampo) anche l’attacco è una priorità importante. Qui ci potrebbe essere una doppia partenza. Lucca e Lang infatti sono sul mercato. Per il primo l’ipotesi più probabile è un prestito mentre per l’olandese la società azzurra punta ad una cessione a titolo definitivo. Per supportare Hojlund, il Napoli aveva pensato a Varela ma la chiusura del Monza ha portato a prendere in considerazione altre ipotesi. E così ecco che si potrebbe aprire una trattativa con il Manchester United per Zirkzee. Un giocatore che il Napoli ha sempre cercato. In questa stagione in Premier ha collezionato appena 186 minuti, con due gol in dieci presenze. In estate Zirkzee è stato a un passo dal ritorno in Italia. Fiorentina e Juventus ci hanno provato con insistenza senza però alla fine trovare un accordo con i Red Devils. Per la fascia le idee non mancano. La volontà sarebbe quella di andare a fare un investimento di prospettiva e in questa direzione la soluzione preferita rimane Cacciamani del Torino, su cui ad agosto c’è stato il forte pressing della Roma. Affare tutto in salita visto che la società granata non è intenzionata a privarsene a metà stagione. Un’altra opzione è rappresentata da Gittens, che il Chelsea potrebbe far partire in prestito o magari a condizioni vantaggiose.

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