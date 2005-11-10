Milan, una conferma a voce piena. E una promessa di mercato: tre colpi

Nell'articolo di ieri mattina, si è annunciata l'intenzione di Gerry Cardinale di non vendere il Milan. E la conferma è arrivata, poco dopo, dalle sue vive parole nella intervista esclusiva rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente... Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo. La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Trasformerò il profilo finanziario del club con le risorse che arriveranno dallo stadio, dall’arena a San Donato e dalle altre attività alle quali stiamo lavorando come Nba Europa. Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: "Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo.".

LE PROMESSE DI CARDINALE

È chiaro che alle parole dovranno seguire i fatti, ma le intenzioni sono piuttosto chiare e anche le promesse sono già state esplicitate. A gennaio, Cardinale - con l'ausilio del nuovo direttore generale James Fontanella-Khan e del prossimo dirirgente in arrivo Markus Krosche - aiuterà Ruben Amorim con l'acquisto di almeno due-tre calciatori; i ruoli sono quelli che il campo ha evidenziato come i più critici: un difensore centrale di alto livello, un esterno e una punta che faccia la prima alternativa a Goncalo Ramos.