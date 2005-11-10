Serie A Woman, 7ª giornata: undici gol in Roma-Parma! Il match del 'Tre Fontane' finisce 6-5

Dopo i sei gol messi a referto in Napoli Woman-Milan terminata 3-3, Roma-Parma appena andata in archivio ha voluto esagerate chiudendosi col risultato finale di 6-5.

LA PARTITA

La sfida del 'Tre Fontane' si accende subito col vantaggio capitolino di Pellegrino al 13. Dieci minuti dopo le emiliane, prima, pareggiano con Rabot, e poi passano in vantaggio con Bou al 30'. Prima dell'intervallo, però, c'è spazio per altri due gol: quello del 2-2 a firma di Martina Piemonte e quello del 3-2 gialloblù di DiStefano in pieno recupero. Nella ripresa, poi, arriva il 3-3 giallorosso ancora con Piemonte, seguito a stretto giro di posta dal poker gialloblù a firma di Healey. Al 71' nuova parità, questa volta a causa dell'autorete di Weronica Szymaszek. La calciatrice polacca si fa perdonare sette minuti dopo realizzando il quinto gol su calcio di rigore. Finita qui? Assolutamente no perché all'84' arriva il 5-5 giallorosso a firma di Manuela Giugliano e al quarto minuto di recupero anche il clamoroso sesto gol giallorosso con Alaya Pilgrim.

LA CLASSIFICA

Roma che continua a portare avanti la sua stagione perfetta con 7 vittorie su 7 match per 21 punti complessivi. Sconfitta che sa della beffa per un Parma in ottima condizione che, però, rimane fermo a quota 5.

SERIE A WOMEN - 7ª GIORNATA

Napoli Women-Milan 3-3

5' Dompig (N), 16' e 26' Fornes (M), 58' Kozak (N), 78' Koivisto (M), 84' Giordano (N)

Roma-Parma 6-5

13' Pellegrino (R), 23' Rabot (P), 30' Bou (P), 42' e 63' Piemonte (R), 45+6' Distefano (P), 65' Healy (P), 71' aut. Szymaszek, 78' rig. Szymaszek (P), 84' Giugliano (R), 90+4' Pilgrim (R)

Sabato 14 novembre

Ore 18:00 - Fiorentina-Lazio

Domenica 15 novembre

Ore 12:30 - Sassuolo-Ternana Women

Ore 15:00 - Como 1907-Como Women

Ore 15:00 - Inter-Juventus (diretta Rai 2 e RaiPlay)

SERIE A WOMEN - CLASSIFICA

Roma 18*

Inter 16

Como 1907 11

Fiorentina 10

Juventus 9

Como Women 8

Milan 7*

Ternana Women 7

Napoli Women 6*

Parma 5*

Lazio 3

Sassuolo 2

* una gara in più

DOVE VEDERE LA SERIE A WOMEN

Anche per questa stagione, così come accaduto in quelle precedenti, tutte le gare di Serie A Women Athora saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità ‘Freemium’ (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite sul canale YouTube della Serie A Women. I gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui canali social della Serie A Women, per non perdere neanche un’emozione della Serie A Women Athora 2026-27.