Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"

L'ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. E ha detto la sua sulla Nazionale: "Dopo la partita col Belgio, l'Italia ha giocato sembre bene, con entusiasmo, idee, coraggio, cose che non vedevamo da tanto tempo. Per ora un buonissimo lavoro, è ancora presto dare una valutazione ma la vedi volentieri questa Italia".

Mancini il miglior spot per Malagò:

"Le critiche ci sono state per via del suo addio precedente, sembrava fosse un favore il suo ritorno e lo vedevo poco corretto verso altri allenatori. Ma credo che il lavoro di ct lo sappia fare e lo ha dimostrato".

Ronaldinho a Ravenna, come vede questa cosa?

"E' una storia bellissima comunque. C'è qualche amicizia con la proprietà, c'è Braida. Ronaldinho secondo me dopo 10 metri si stira (ride, ndr). Ce c'è una punizione fa gol. Ovvio, c'è entusiasmo per questo".

Pochettino allo United. E Conte è ancora libero:

"Credo che abbia detto come vuole tornare. Per me se le cose non vanno bene, la forza della Juve sia comunque evidente per lui. Tra lui e Inzaghi scelgo Conte, perché sappiamo cosa riesce a fare quando parte con un progetto tutto suo. E' juventino e questo fa la differenza. E' uno che ha anche senso di rivalsa per quanto accaduto quando andò via. La squadra va migliorata, bisogna vedere poi se arriverà in Champions. La Juve ha giocatori che hanno mercato, vedi Conceicao, possono cambiare e fare mercato quindi".

Cosa ne pensa di Palladino?

"Credo che stia dimostrando di essere un bravissimo allenatore, con idee chiare. Alla Fiorentina arrivò sesto, fece non male direi. E' andato all'Atalanta e ha fatto bene anche lì, poi ora è a Bologna e ha fatto 5 vittorie e un pari. E' uno bravissimo, è una squadra il Bologna che ha ceduto giocatori importanti ma ha preso giocatori interessanti. Lui è bravo a fare gruppo, a curare la fase difensiva. Mi sembra un allenatore che possa ambire a grandi club. Anche la Juve ci aveva fatto un pensierino".