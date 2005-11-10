Lazio Women, Grassadonia: "Subito un gol assurdo. Avanti, gli alibi sono per i perdenti"

Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, ha parlato così ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dopo il ko di oggi per 2-1 contro la Fiorentina: "È stata un gara molto sfortunata, abbiamo subito un gol assurdo che ci ha un po' penalizzate, ma siamo venute a giocare a testa alta contro un squadra davvero forte.

Faccio i complimenti - prosegue - alle mie ragazze: sappiamo che è un anno tosto e c'è solo da spingere, alla fine non facciamo mai brutte prestazioni. Solo quella con l'Inter è stata sbagliata: sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato, ma la stagione è lunga e so che lotteremo fino alla fine. Certo, oggi anche se avessimo pareggiato nessuno avrebbe avuto nulla da ridere, mi son dispiaciuti certo atteggiamenti di cui la Fiorentina non ha bisogno, sparivano palloni continuamente, ma andiamo avanti. Gli alibi sono per i perdenti".