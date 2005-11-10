Sassuolo Femminile, Colantuono: "La Ternana ha un'identità precisa, servirà compattezza"

Torna in campo il Sassuolo Femminile, per la settima giornata di Serie A Women Athora. Domani, alle ore 12:30, le ragazze neroverdi ospiteranno la Ternana Women allo stadio Enzo Ricci.

Le parole di mister Colantuono

Alla vigilia della gara, l’allenatore Salvatore Colantuono ha presentato così la sfida: “La partita con la Juventus ci ha lasciato diversi spunti su cui continuare a lavorare e crescere. Domani affrontiamo una squadra con un’identità precisa, frutto di cinque anni di continuità, e con una rosa costruita per essere competitiva e lottare su tutti i campi. Il Sassuolo dovrà essere compatto e ordinato, affamato e determinato su ogni pallone, ma soprattutto mantenere alta la concentrazione per tutta la durata della partita. Quella di domani è una sfida importante, come lo saranno tutte quelle che ci attendono da qui a maggio. Le ragazze stanno dando tutto: è un piacere allenarle durante la settimana. La cura dei dettagli sarà fondamentale per riuscire a raggiungere i risultati che cerchiamo”.