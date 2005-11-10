Potenza, Tisci: "Scafatese in ottima salute, ci faremo trovare pronti come sempre"

Il Potenza, squadra dominatrice del Girone C, vuole ristabilire i 9 punti di vantaggio sul Bari secondo in classifica che nel pomeriggio ha battuto il Foggia per 3-2. Proverà a riuscirci domani pomeriggio, ospitando la Scafatese.

Le parole di Tisci

Alla vigilia del match, il mister rossoblù Ivan Tisci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Arriva al Viviani una Scafatese in ottima salute mentale e fisica. Con il cambio in panchina, hanno totalizzato 20 punti nelle ultime 11 partite. Oltre all’entusiasmo da neopromossa, la Scafatese sta sfruttando le qualità dei singoli e un sistema di gioco di tutto rispetto. Ci faremo trovare pronti come sempre, con grande rispetto perché queste sono le partite belle da giocare. E’ stata una buona settimana perché ci ha dato la possibilità di lavorare sui carichi di lavoro, la classica settimana tipo”.