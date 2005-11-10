Hojbjerg a segno in Portogallo-Danimarca: c'è un duello in Serie A per averlo a gennaio

La serata di Nations League manda in orbita la Danimarca, capace di andare a vincere in Portogallo con il punteggio di 1-4. Una vittoria con tanti protagonisti, tra cui uno da tempo nel mirino di un paio di club di Serie A.

Con un rigore, ha dato via al poker

Il nome in questione è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Oltre alla consueta partita di sostanza, esperienza e qualità nella zona nevralgica del campo, il centrocampista ha anche sbloccato il punteggio al 43' su calcio di rigore. Una firma indelebile, che di fatto ha rotto la diga portoghese e dato vita alla serata da sogno della compagine allenata da Brian Riemer.

Dopo il 2-2 del Franchi, duello sul mercato

Attualmente all'Olympique Marsiglia, a Hojbjerg di certo non mancano le pretendenti. Due di queste sono Juventus e Fiorentina, che necessitano di un nome di status in mezzo al campo e sarebbero pronte a puntare sul danese anche nel mercato di gennaio. Hojbjerg, dal canto suo, è legato all'OM da un contratto fino al 2028. Non è escluso che nelle prossime settimane ci possano essere novità interessanti riguardo al suo futuro, visto che i francesi non sembrano così contrari al liberarsi di un contratto pesante e che riguarda un giocatore ultratrentenne.