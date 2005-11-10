Cesena, Frabotta racconta Diamanti: "Una sorpresa. In allenamento va a duemila"

Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com, Gianluca Frabotta, laterale mancino del Cesena, ha raccontato l'impatto avuto da Alessandro Diamanti come allenatore, alla sua prima panchina in assoluto in carriera:

"È stata una bellissima sorpresa. Quando non siamo in campo per allenarci è una persona molto scherzosa, ma quando siamo al lavoro va a duemila, mettendoci un'energia incredibile. Questo ti porta a divertirti mentre ti alleni ed è ciò che serve per imparare e migliorarsi allenamento dopo allenamento".

La scelta di Diamanti è stata di rottura rispetto alla passata stagione, che si è dimostrata più difficile del previsto. A mente fredda, che ti senti di dire?

"Abbiamo fatto una grande prima parte di stagione, poi però le cose sono cambiate e ci siamo trovati a lottare senza riuscire più a performare come prima. Dispiace davvero tanto per non aver conquistato i playoff".