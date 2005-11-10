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Cesena, Frabotta racconta Diamanti: "Una sorpresa. In allenamento va a duemila"

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Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 17:49Serie B
14.11.2026 17:49Serie B
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Frabotta racconta a TMW l'impatto con Diamanti, tra energia e divertimento, e ricorda la passata stagione del Cesena: "Dispiace per i playoff mancat".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com, Gianluca Frabotta, laterale mancino del Cesena, ha raccontato l'impatto avuto da Alessandro Diamanti come allenatore, alla sua prima panchina in assoluto in carriera:

"È stata una bellissima sorpresa. Quando non siamo in campo per allenarci è una persona molto scherzosa, ma quando siamo al lavoro va a duemila, mettendoci un'energia incredibile. Questo ti porta a divertirti mentre ti alleni ed è ciò che serve per imparare e migliorarsi allenamento dopo allenamento".

La scelta di Diamanti è stata di rottura rispetto alla passata stagione, che si è dimostrata più difficile del previsto. A mente fredda, che ti senti di dire?
"Abbiamo fatto una grande prima parte di stagione, poi però le cose sono cambiate e ci siamo trovati a lottare senza riuscire più a performare come prima. Dispiace davvero tanto per non aver conquistato i playoff".

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