Benevento, sabato di lavoro per Floro Flores e i suoi: il report dell'allenamento di oggi
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:49Serie B
autore Paolo Lora Lamia
14.11.2026 21:49Serie B
La formazione giallorossa ha iniziato con attivazione tecnica e chiuso con lavoro defaticante: in vista la sfida contro la Sampdoria.
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Il Benevento prosegue la preparazione della prima partita post pausa per le Nazionali, in programma sabato 21 novembre a Genova contro la Sampdoria. I giallorossi allenati da Floro Flores sono settimi in classifica e, nelle ultime 3 giornate, hanno raccolto appena 2 punti.
Il report dell'allenamento odierno
Così scrive il sito ufficiale del club campano: "I giallorossi si sono ritrovati questa mattina presso il centro sportivo “Imbriani” per una nuova seduta di allenamento, che ha previsto attivazione tecnica ed esercitazioni tattiche divisi per reparti. Successivamente, il gruppo ha svolto una partita a tema e lavoro defaticante".
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