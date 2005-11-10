Benevento, sabato di lavoro per Floro Flores e i suoi: il report dell'allenamento di oggi

Il Benevento prosegue la preparazione della prima partita post pausa per le Nazionali, in programma sabato 21 novembre a Genova contro la Sampdoria. I giallorossi allenati da Floro Flores sono settimi in classifica e, nelle ultime 3 giornate, hanno raccolto appena 2 punti.

Il report dell'allenamento odierno

Così scrive il sito ufficiale del club campano: "I giallorossi si sono ritrovati questa mattina presso il centro sportivo “Imbriani” per una nuova seduta di allenamento, che ha previsto attivazione tecnica ed esercitazioni tattiche divisi per reparti. Successivamente, il gruppo ha svolto una partita a tema e lavoro defaticante".