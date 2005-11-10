Serie A Women, 7ª giornata: tra Fiorentina e Lazio decide un autogol: 3 punti per la viola

La giornata di Serie A Women prosegue con la vittoria della Fiorentina. Impegnate tra le mura amiche contro la Lazio, le ragazze in maglia viola riescono a prevalere con il punteggio di 2-1.

LA PARTITA

L'equilibrio la fa da padrone quasi fino alla fine del primo tempo, ma al 39' la Fiorentina passa in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Severini. La reazione della Lazio arriva nella ripresa, con l'1-1 siglato al 58' da Camacho. Serve un episodio a decidere la raga e, puntuale, si concretizza al 73' con l'autogol di Zanoli che di fatto consegna 3 punti alla formazione di casa.

LA CLASSIFICA

In attesa di capire cosa farà il Como 1907 nel derby lariano, la Fiorentina si prende il gradino più basso del podio a quota 13. La Lazio, invece, resta penultima con 3 punti.

SERIE A WOMEN - 7ª GIORNATA

Napoli Women-Milan 3-3

5' Dompig (N), 16' e 26' Fornes (M), 58' Kozak (N), 78' Koivisto (M), 84' Giordano (N)

Roma-Parma 6-5

13' Pellegrino (R), 23' Rabot (P), 30' Bou (P), 42' e 63' Piemonte (R), 45+6' Distefano (P), 65' Healy (P), 71' aut. Szymaszek, 78' rig. Szymaszek (P), 84' Giugliano (R), 90+4' Pilgrim (R)

Fiorentina-Lazio 2-1

39' Severini (F), 58' Camacho (L), 73' aut. Zanoli (F)

Domenica 15 novembre

Ore 12:30 - Sassuolo-Ternana Women

Ore 15:00 - Como 1907-Como Women

Ore 15:00 - Inter-Juventus (diretta Rai 2 e RaiPlay)

SERIE A WOMEN - CLASSIFICA

Roma 18*

Inter 16

Fiorentina 13*

Como 1907 11

Juventus 9

Como Women 8

Milan 7*

Ternana Women 7

Napoli Women 6*

Parma 5*

Lazio 3*

Sassuolo 2

* una gara in più

DOVE VEDERE LA SERIE A WOMEN

Anche per questa stagione, così come accaduto in quelle precedenti, tutte le gare di Serie A Women Athora saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità ‘Freemium’ (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite sul canale YouTube della Serie A Women. I gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui canali social della Serie A Women, per non perdere neanche un’emozione della Serie A Women Athora 2026-27.