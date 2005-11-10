Palestra, Doumbia, Vergara e Dimarco in attacco: l'Italia di Mancini che sfiderà il Belgio

Roberto Mancini non si è sbilanciato alla vigilia di Belgio-Italia sulla formazione, ma è ovvio che almeno due cambi rispetto agli undici che hanno iniziato il match contro la Francia dovranno essere fatti, visto che Frattesi e Cambiaghi hanno lasciato il ritiro. L'unico vero dubbio per il ct riguarda l'esterno sinistro d'attacco, ruolo in cui potrebbe essere riproposto Dimarco, che è entrato molto bene nella ripresa a San Siro giovedì scorso.

Pochi dubbi per Mancini

L'Italia scenderà in campo con Bastoni e Scalvini centrali davanti a Donnarumma, confermatissimo tra i pali malgrado l'errore, mentre sulle fasce dovrebbero agire Palestra e Calafiori. Il terzino dell'Arsenal resta però da valutare e, nel caso in cui non dovesse essere al 100%, è possibile che il suo posto venga preso dall'esterno del Chelsea. In mezzo al campo verranno probabilmente riproposti Barella e Tonali, malgrado scalpiti Fagioli, con Doumbia al posto di Frattesi. In attacco Vergara, in vantaggio su Liberali, sostituirà Sebastiano Esposito, con Pio e Dimarco a completare il reparto offensivo.

La probabile formazione dell'Italia (4-3-3): Donnarumma; Palestra (Kayode), Scalvini, Bastoni, Calafiori (Palestra); Barella (Fagioli), Tonali, Doumbia; Vergara (Liberali), F. P. Esposito, Dimarco.