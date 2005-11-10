Hojlund conferma l'inquietante tendenza: implacabile con la Danimarca, a Napoli stenta

Quando veste la maglia della Danimarca, Rasmus Hojlund sembra un altro, almeno rispetto alla versione di se stesso che il centravanti classe 2003 sta offrendo nel primo scorcio di stagione che sta vivendo a Napoli. Un inquietante trend di fronte al quale i tifosi azzurri, questa sera, hanno raccolto una nuova conferma.

Con la Danimarca più di un gol a partita

Nel travolgente poker che i danesi hanno rifilato a domicilio al Portogallo, Hojlund ha trovato due volte la via della rete nell’arco di pochi minuti: ha aperto le danze al 50’, realizzando poi il bis al 57’ e facendo così mettere la freccia in modo decisivo ai propri compagni di nazionale. In questa Nations League il rendimento offensivo del centravanti del Napoli fa paura: con i due di stasera, ha raggiunto quota 5 gol in altrettante partite. Con una media realizzativa che dice di un gol segnato ogni 83 minuti, meno di una partita.

Con il Napoli la media peggiora e non di poco

Il problema è che a Napoli le cose non vanno altrettanto bene. Anzi, nell’1-1 casalingo contro la Lazio con cui la squadra di Allegri ha chiuso il ciclo di partite pre-sosta, ha forse trovato il suo apice stagionale in quanto a prestazione negativa. Anche i numeri realizzativi, in azzurro, non sono altrettanto piacevoli: 3 gol appena in 14 presenze tra Serie A e Champions League, per un gol ogni 351’.