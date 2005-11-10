Foggia, Auteri a rischio dopo il ko col Bari: lunedì sera fissato un incontro con De Vitto
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:41Serie C
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14.11.2026 21:41Serie C
Il mister rossonero ne ha parlato nella conferenza post gara: "Ci siamo dati appuntamento per mangiare una pizza insieme".
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© foto di Matteo Ferri
Sconfitta bruciante per il Foggia, che ha perso per 3-2 il derby contro il Bari. Un ko che potrebbe essere fatale al tecnico Gaetano Auteri, non a caso convocato dalla società per capire il da farsi. Nello specifico, come riportato da LaCasadiC.com, lunedì sera ci sarà un contro con il presidente del club Giuseppe De Vitto.
Conferma in conferenza
Di questo incontro con la proprietà ne ha parlato lo stesso Auteri in conferenza stampa: ""Non c’è stato il tempo per confrontarci. Ho incrociato soltanto De Vitto e ci siamo dati appuntamento a lunedì sera. Lui voleva vedermi già domani, ma devo partire perché lunedì c’è la Panchina d’oro a Coverciano. Ritornerò lunedì sera e ci siamo dati appuntamento per mangiare una pizza insieme".
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