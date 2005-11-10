Juve, Spalletti ritrova Nico: può rientrare col Venezia. Buone notizie anche per Conceicao

Buone notizie per Luciano Spalletti, che alla ripresa degli allenamenti potrebbe ritrovare alcune pedine importanti per il reparto offensivo. Dopo tre giorni di riposo, la Juventus tornerà al lavoro domani alla Continassa, con l'attenzione rivolta soprattutto alle condizioni di Nico Gonzalez. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'argentino è fermo dal 22 ottobre, quando aveva accusato un problema fisico durante la sfida di Europa League contro il Rennes. A distanza di quasi un mese, il suo ritorno in gruppo sembra ormai vicino e l'obiettivo è tornare tra i convocati per la partita contro il Venezia. Il recupero offrirebbe un'alternativa in più a Spalletti, che potrebbe utilizzare Gonzalez non soltanto sulla fascia destra, ma eventualmente anche come centravanti, ruolo già ricoperto dall'argentino durante l'esperienza allo Stoccarda.

Conceicao torna ad allenarsi, attesa anche per Cambiaso

Segnali incoraggianti arrivano anche da Francisco Conceicao, che ha già completato una seduta di allenamento con il resto della squadra. Il portoghese si candida dunque a trovare spazio contro il Venezia, almeno a partita in corso, considerando che Kolo Muani appare favorito per partire titolare. Vicino al rientro tra i disponibili anche Andrea Cambiaso, il cui recupero permetterebbe al tecnico di avere maggiori alternative sulle corsie esterne. Nel frattempo, alla Continassa si rivedranno inizialmente i giocatori rimasti a Torino durante la sosta. I nazionali cominceranno invece a rientrare da martedì, consentendo a Spalletti di ritrovare progressivamente il gruppo e preparare la sfida di campionato. Le prossime sedute serviranno soprattutto a verificare le condizioni di Gonzalez e degli altri recuperati, con l'obiettivo di affrontare il Venezia con una rosa più completa rispetto alle ultime settimane.