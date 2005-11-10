Padova, vittoria in rimonta sul Koper per 3-2. Amichevole di lusso all'Euganeo

Vittoria in rimonta per il Padova nell'amichevole disputata questo pomeriggio allo stadio Euganeo contro il Koper, capolista della massima serie slovena. La formazione di Antonio Calabro si è imposta per 3-2 dopo essere andata sotto di due reti, trovando il successo soltanto nel finale grazie a un'autorete di Backulja.

Gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 16' con Irabor, bravo a incrociare con il mancino dopo aver ricevuto in area da N'Diaye. Prima dell'intervallo, al 44', il Koper ha raddoppiato con Pejicic, a segno dal dischetto dopo un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Silletti.

Nella ripresa è arrivata la reazione biancoscudata. Al 56' Bortolussi ha accorciato le distanze, raccogliendo il traversone basso di Di Mariano e battendo Piana. Il pareggio è arrivato al 72': sul cross di Galazzi, Bortolussi ha trovato la deviazione di testa, Jovanovic ha respinto e Buonaiuto ha ribadito in rete.

Quando il 2-2 sembrava ormai destinato a essere il risultato finale, all'89' è arrivato il definitivo sorpasso: il traversone di Capelli dalla destra ha provocato una sfortunata deviazione di Backulja, che ha battuto il proprio portiere. Il Padova ha così completato la rimonta, conquistando un successo utile per proseguire il lavoro durante la sosta del campionato.