Cardinale si tiene il Milan e infiamma il mercato: "Non lo venderò mai. Top player? In futuro"

È il solito show quello che ha messo in atto Gerry Cardinale. Il proprietario di RedBird, fondo che controlla il Milan, ha assicurato: "Non venderò mai questo club. Mai. Questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Voglio vincere scudetti con continuità e tornare in Champions". Dichiarazioni che sicuramente faranno piacere ai tifosi, i quali in realtà non hanno sempre visto di buon occhio la gestione dell'americano.

Il mercato

Ciò che interessa in questo momento a tutti è sapere come il Milan opererà a gennaio. Le intenzioni di Cardinale sono chiarissime: "Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: 'Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo'. Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo".

Il paragone Berlusconi

Cardinale ha scomodato anche i grandi del passato, tirando in ballo lo storico ex presidente: "Tutti pensavano che stessi facendo un qualcosa di arrogante, egocentrico, tra me e lui, ma era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna fare nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi ovvero in un modo nuovo".