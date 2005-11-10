La Danimarca rende il post Ronaldo un incubo, due promozioni: i risultati di Nations League

Domenica di intense emozioni per quanto riguarda la Nations League, con anche risultati a sorpresa e qualche verdetto. Impossibile non partire dal clamoroso tonfo del Portogallo, nel primo match post addio di Ronaldo: lusitani battuti 1-4 in casa dalla Danimarca. Sempre nello stesso girone, il 4 della Lega A, tris della Norvegia rifilato al Galles. In Lega B, promozione matematica per l'Austria (1-0 all'Irlanda, primeggiando nel Gruppo 3 dove c'è stato anche lo 0-0 tra Kosovo e Israele), e per la Svezia (3-2 alla Bosnia, in un raggruppamento - il 4 - in cui è anche da mettere a verbale il 2-1 con cui la Romania ha battuto la Polonia). In campo anche il Gruppo 2: Ungheria corsara in Georgia con il punteggio di 0-2 e 1-0 casalingo dell'Irlanda del Nord contro l'Ucraina.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DEI GIRONI DI NATIONS LEAGUE

La classifica del Gruppo 4 di Lega A

Portogallo 12

Danimarca 9

Norvegia 6

Galles 3

La classifica del Gruppo 2 di Lega B

Irlanda del Nord 11

Ungheria 10

Ucraina 4

Georgia 2

La classifica del Gruppo 3 di Lega B

Austria 11

Kosovo 6

Irlanda 5

Israele 3

La classifica del Gruppo 4 di Lega B

Svezia 16

Bosnia 8

Polonia 5

Romania 4