La Danimarca rende il post Ronaldo un incubo, due promozioni: i risultati di Nations League
Paolo Lora Lamia
Domenica di intense emozioni per quanto riguarda la Nations League, con anche risultati a sorpresa e qualche verdetto. Impossibile non partire dal clamoroso tonfo del Portogallo, nel primo match post addio di Ronaldo: lusitani battuti 1-4 in casa dalla Danimarca. Sempre nello stesso girone, il 4 della Lega A, tris della Norvegia rifilato al Galles. In Lega B, promozione matematica per l'Austria (1-0 all'Irlanda, primeggiando nel Gruppo 3 dove c'è stato anche lo 0-0 tra Kosovo e Israele), e per la Svezia (3-2 alla Bosnia, in un raggruppamento - il 4 - in cui è anche da mettere a verbale il 2-1 con cui la Romania ha battuto la Polonia). In campo anche il Gruppo 2: Ungheria corsara in Georgia con il punteggio di 0-2 e 1-0 casalingo dell'Irlanda del Nord contro l'Ucraina.
LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DEI GIRONI DI NATIONS LEAGUE
La classifica del Gruppo 4 di Lega A
Portogallo 12
Danimarca 9
Norvegia 6
Galles 3
La classifica del Gruppo 2 di Lega B
Irlanda del Nord 11
Ungheria 10
Ucraina 4
Georgia 2
La classifica del Gruppo 3 di Lega B
Austria 11
Kosovo 6
Irlanda 5
Israele 3
La classifica del Gruppo 4 di Lega B
Svezia 16
Bosnia 8
Polonia 5
Romania 4