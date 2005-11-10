Rinforzi a gennaio sulla fascia sinistra? Il Pisa monitora Mpanzu del Dordecht

Occhi in Olanda per rinforzare la fascia mancina. Secondo quanto raccolto da TMW, il Pisa sta monitorando con attenzione il calciatore belga classe 2004 Beni Mpanzu, laterale attualmente in forza all'FC Dordrecht. Ventidue anni, legato alla società di Eerste Divisie da un contratto valido fino al 30 giugno 2029, ha lasciato il Belgio solo la scorsa estate dopo uno anno al Cercle Brugge e gli ultimi sei mesi dalla scorsa stagione allo Sporting Hasselt. In questa annata ha fin qui collezionato quattordici presenze tra campionato e coppa nazionale, ha realizzato due gol e fornito un assist vincente.

Idee chiare per gennaio

Del calciomercato del Pisa se ne occupa dalla scorsa estate Lorenzo Gabbanini, direttore sportivo che durante questa sosta s'è espresso così sui rinforzi che serviranno a una squadra oggi quinta in classifica con sedici punti conquistati in undici gare proprio come Avellino, Benevento ed Hellas Verona: "In estate ho creato la squadra e ho fiducia nelle persone che ho scelto, voglio arrivare alla fine di questo anno per capire cosa ci sarà da fare eventualmente a gennaio, ma ho grande fiducia nei giocatori, ma servono le prestazioni. Non voglio però che passi il messaggio che tutto dipenderà da come andranno le prossime partite. Quello che posso dire è che sicuramente non saremo impreparati. Su dove vedo le carenze, devo essere per forza il protettore di una squadra che abbiamo costruito e nella quale crediamo".

Comolli presidente del Pisa dal 19 ottobre

Gabbanini ha poi parlato di Damien Comolli, ex dirigente della Juventus da meno di un mese presidente della società toscana: "Per la Serie B si tratta di un professionista eccezionale, ho fatto nove anni in Inghilterra e il suo modo di lavorare è molto anglosassone per cui c’è grande condivisione. La multiesperienza che abbiamo entrambi può aiutare perché ci permettono di approfondire da più lati lo stesso discorso Lui è una persona molto precisa e non ci sarà alcuna sovrapposizione di posizioni all’interno del club. Le squadre che vanno bene sono quelle che hanno un presidente che fa il presidente, un direttore generale che fa il direttore generale e un direttore sportivo che fa il direttore sportivo. Il mio lavoro è la gestione della squadra e del mercato. È un punto sul quale ogni presidente e ogni proprietario alla fine interviene: devo convincere le persone ad acquistare i calciatori e penso che questo sia corretto".