Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Squadra in crescita. Como? Per ora non ci penso"

Sabato positivo per la Fiorentina Femminile, che ha la meglio sulla Lazio con il punteggio di 2-1 e si prende il terzo posto in classifica. A fine partita, il tecnico viola Pablo Pinones Arce ha commentato così i 90 minuti ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Le parole del mister viola

Le prime dichiarazioni: "Guardare la classifica non è una cosa che faccio, ma come ho detto all'inizio dobbiamo crederci tanto, le ragazze sono fantastiche. Brave giocatrici e ragazze per bene, che credono in cosa facciamo. E anche io in questo progetto ci credo, stiamo vedendo una Fiorentina in crescita, che fa rispondere anche alle difficoltà, come accaduto oggi: la Lazio meriterebbe di più di quello che ha, ma oggi la vittoria la meritavamo".

"È un bel campionato - prosegue - nel complesso, ma per il momento non penso al Como. Devo cercare prima di smaltire questa gara, elaborarla e parlare con lo staff: poi si guarderà al prossimo weekend".