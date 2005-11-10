Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti

Davide Frattesi conferma il suo stato di grazia anche in Nazionale. La Lazio gongola, ma può essere un rimpianto per l'Inter averlo lasciato andare così "facilmente"? Ecco il commento degli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "E' un giocatore importante, non facilmente sostituibile, anche se lui era più quelo che sostituiva qualcuno. Ha i tempi di inserimento che sono un dono di natura. Ieri ha fatto una partita anche tecnicamente ottima, è un giocatore molto bravo. Per l'Inter non credo sia unrimpianto, ma dentro una stagione è uno che può fare la differenza. L'Inter ne ha tanti a centrocampo che possono risolvere le partite".

Daniele Garbo: "Non può essere un rimpianto perchè all'Inter giocava pochissimo. E' andato via per la Lazio e ha fatto un affare per sè e per la Lazio. E' rinato. Credo ci siano pochi centrocampisti italiani, forse nessuno, che ha quei tempi di inserimento. E' un centrocampista ritrovato. Se vai in un'Inter con grandi giocatori fai fatica a trovare spazio".

Massimo Bonanni: "Mi ricorda i centrocampisti di una volta, è uno che ha un inserimento devastante. E' un giocatore che m iricorda il primo Barella, che ha perso la sua più grande caratteristica, la corsa e l'imprevedibilità. Non era semplice essere continuo in una grande squadra. Lo stesso Zielinski, che è fortissimo, sta cominciando solo ora ad avere spazio all'Inter. Ha fatto bene a rimenere in una grande squadra finchè ha potuto, cercando poi una situazione che gli desse più continuità".

Massimo Orlando: "Io credo di sì. Un oche ha quelle caratteristiche...tutti lo mettono a paragone con Barella, no, sono due giocatori diversi, ma Chivu lo vedeva poco. Per me uno con le sue caratteristiche, che vede la porta e ha quegli strappi, in un club come l'Inter non lo avrei mai lasciato andare via".

Paolo Paganini: "Sono un po' di anni che Frattesi piace a tutti ma nessuno se lo prendeva. Per me poteva andare via prima, perché lui è sempre stato all'Inter come il sesto giocatore nel basket, ma non ha mai avuto la chance di fare il titolare fisso. E' uno a cui dare fiducia, è uno dei pochi che vede la porta e sa andare negli spazi. Ha trovato l'ambiente giusto, nel momento giusto".

Enzo Palladini: "Gli allenatori sono una razza strana. Se bollano un giocatore come inadatto al loro gioco, poi è difficile che abbiano rimpianti. A Chivu non andava bene, non era previsto uno come lui nel suo gioco".