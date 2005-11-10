Belgio-Italia, tutte le combinazioni: agli azzurri basta un punto, ma c'è in palio il primo posto

Novanta minuti per decidere il futuro dell'Italia in Nations League, e non solo. Questa sera, alle 20.45, gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno il Belgio a Bruxelles, nell'ultima giornata della fase a gironi. In contemporanea, a Parigi, si giocherà Francia-Turchia. Dopo la vittoria per 3-1 sulla nazionale di Zinedine Zidane, l'Italia è salita al primo posto del gruppo 1 della Lega A, con 10 punti, gli stessi dei francesi ma con il vantaggio degli scontri diretti. Il Belgio, che giovedì ha battuto 2-1 la Turchia, insegue a quota 9, mentre i turchi sono ancora fermi a zero. Una classifica che consente agli azzurri di presentarsi all'ultima partita con due risultati su tre a disposizione per conquistare la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime due classificate. Per vincere il girone, invece, potrebbe servire qualcosa in più.

Tutte le combinazioni per qualificarsi e vincere il girone

La situazione è piuttosto semplice. Se l'Italia batte il Belgio, chiude a 13 punti e conquista matematicamente il primo posto, indipendentemente dal risultato della Francia. In caso di arrivo a pari punti con i Bleus, infatti, gli azzurri sarebbero premiati dagli scontri diretti: 1-1 a Saint-Denis e 3-1 a San Siro. Un pareggio a Bruxelles garantirebbe comunque la qualificazione ai quarti, portando l'Italia a 11 punti e lasciando il Belgio a 10. In questo scenario, però, il primo posto dipenderebbe dal risultato di Francia-Turchia: se Zidane vince, chiude davanti a Mancini con 13 punti; se pareggia o perde, resta dietro all'Italia. C'è infine l'ipotesi peggiore, quella di una sconfitta contro il Belgio. I padroni di casa salirebbero a 12 punti e scavalcherebbero gli azzurri, che resterebbero a 10. Per qualificarsi, a quel punto, servirebbe necessariamente una sconfitta della Francia contro la Turchia. Un pareggio dei francesi, infatti, porterebbe Zidane a 11 punti e condannerebbe l'Italia al terzo posto.

Perché il primo posto è importante

Oltre alla qualificazione, il piazzamento finale avrà conseguenze sul percorso successivo. La prima classificata affronterà ai quarti di finale una seconda degli altri gironi della Lega A, con il vantaggio di disputare in casa la partita di ritorno. Le sfide sono in programma nel marzo 2027. Vincere il girone, dunque, permetterebbe alla Nazionale di arrivare alla fase a eliminazione diretta con condizioni potenzialmente più favorevoli. Per Roberto Mancini, che aveva iniziato questa Nations League perdendo proprio contro il Belgio, sarebbe anche un risultato eccellente sul piano sportivo. Prima, però, c'è da completare il percorso: un punto basta per i quarti, tre per togliere ogni dubbio anche sul primato.