Milan, Bartesaghi: "Oggi la nostra peggior partita. Dobbiamo farci un paio di domande"

Davide Bartesaghi, esterno sinistro del Milan, è intervenuto ai microfoni dei media presenti in zona mista, tra cui MilanNews dopo il ko per 2-0 contro il Ferencvaros: "Abbiamo rovinato una bella settimana, non doveva accadere. Bisogna dimenticare più in fretta possibile quello che è successo oggi, ma soprattutto bisogna vedere dove sono stati fatti gli errori. È una questione di atteggiamento, non è la prima volta che entriamo in campo così, stasera è stata la peggiore di tutte, ci dobbiamo fare un paio di domande".

Cos'è mancato?

"Veniamo da una settimana importante, l'entusiasmo era alto, ci siamo allenati bene, sapevamo le caratteristiche dell'avversario, ma il problema è mentale. Non si può entrare in campo con questo atteggiamento, dobbiamo far meglio la prossima partita".