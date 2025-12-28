Milan, Allegri: "Club al lavoro sui rinnovi, Nkunku ha bisogno di tempo per inserirsi"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro l'Hellas Verona: "Oggi non è una partita semplice, il Verona ha grande velocità e buona tecnica davanti. Bisogna fare una partita ordinata, per non perdere certezze all'interno di essa".

Pericolo sottovalutazione delle piccole?

"Credo che bisogna assolutamente migliorare, ci sono dati di partite nelle quali abbiamo possesso palla ma non facciamo risultato. Bisogna essere molto più attenti sui gol presi, alzando il livello di attenzione"

Nkunku può fare il centravanti?

"Ha fatto il centravanti, segnando dei gol. Ci sono giocatori che si inseriscono subito e altri che hanno bisogno di tempo, ma è un giocatore con una tecnica straordinaria e speriamo che oggi faccia gol".

Quanto è importante Maignan?

"Maignan è importante, come i giocatori con grande esperienza. La società sta lavorando sul futuro, per definire dei rinnovi importanti".