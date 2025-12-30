L’erede di Gattuso e il primo scudetto di Allegri. Che storie in Cagliari-Milan!

Cagliari-Milan potrebbe raggiungere il traguardo delle 100 marcature in Serie A.

Perché, dopo 42 precedenti contiamo un totale di 96 gol sommando quelli rossoblù a quelli rossoneri. Il primo centro porta una firma illustre: Luigi Riva, il 6 giugno del 1965. Quello scontro diretto terminò col punteggio di 2-1 per i sardi. Quindi ecco altre 95 reti, 35 dei padroni di casa, 60 dai giocatori ospiti. In quante occasioni al termine dei Cagliari-Milan di massimo campionato abbiamo registrato 4 o più centri? Già ben 9 volte, fra cui i 4 del 2023-2024 (1-3) e i 6 dello scorso torneo (3-3).

I 42 precedenti in Serie A producono un bilancio di 5 vittorie del Casteddu, 18 segni X, 19 successi del Diavolo. I meneghini sono in serie OK da 7 incroci (5V – 2X). Mentre l’ultimo segno 1 in schedina risale al 2016-2017, 2-1. Di Cagliari-Milan alla 18esima giornata ne troviamo 2: 2020-2021, 0-2 con doppietta di Ibrahimovic; 2010-2011, 0-1 con Strasser man of the match. E i nostri riflettori li dobbiamo puntare proprio su quest’ultimo match. Sulla panchina rossonera sedeva, come sarà stavolta, l’ex Massimiliano Allegri. Quello del centrocampista sierraleonese fu il primo gol in Serie A e da milanista. La critica lo aveva indicato come l’erede di Gennaro Gattuso e proprio al posto dell’attuale CT azzurro era subentrato nel corso del match.

A fine stagione sarebbe arrivato lo scudetto, il primo per Allegri, l’unico per Strasser.

Situazione in classifica 2025-2026.

Cagliari a 18 punti (4V – 6X – 7P con 19GF e 24GS), di cui 9 sul proprio campo (2V – 3X – 3P con 10GF e 12GS). Viene dal successo in rimonta di (e sul) Torino. Milan a quota 35 (10V – 5X – 1P con 27GF e 13GS), 15 dei quali in trasferta (4V – 3X – 0P con 12GF e 5GS). Domenica ha fatto 3-0 col Verona.

PS: Christopher Nkunku alla 12esima presenza sembra essersi sbloccato, doppietta contro i gialloblù. Semih Kilicsoy è andato a segno per il secondo turno di fila e ora le sue statistiche raccontano di 8 caps e 2 centri.

Magari uno di questi due attaccanti farà cento nel prossimo Cagliari-Milan…

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A)

42 incontri disputati

5 vittorie Cagliari

18 pareggi

19 vittorie Milan

36 gol fatti Cagliari

60 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO

Cagliari-Milan 2-1, 34° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO

Cagliari-Milan 3-3, 12° giornata 2024/2025