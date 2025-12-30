Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L’erede di Gattuso e il primo scudetto di Allegri. Che storie in Cagliari-Milan!

L’erede di Gattuso e il primo scudetto di Allegri. Che storie in Cagliari-Milan!TUTTO mercato WEB
© foto di Alberto Lingria/PhotoViews
Oggi alle 10:29Le Statistiche
Redazione Footstats

Cagliari-Milan potrebbe raggiungere il traguardo delle 100 marcature in Serie A.
Perché, dopo 42 precedenti contiamo un totale di 96 gol sommando quelli rossoblù a quelli rossoneri. Il primo centro porta una firma illustre: Luigi Riva, il 6 giugno del 1965. Quello scontro diretto terminò col punteggio di 2-1 per i sardi. Quindi ecco altre 95 reti, 35 dei padroni di casa, 60 dai giocatori ospiti. In quante occasioni al termine dei Cagliari-Milan di massimo campionato abbiamo registrato 4 o più centri? Già ben 9 volte, fra cui i 4 del 2023-2024 (1-3) e i 6 dello scorso torneo (3-3).
I 42 precedenti in Serie A producono un bilancio di 5 vittorie del Casteddu, 18 segni X, 19 successi del Diavolo. I meneghini sono in serie OK da 7 incroci (5V – 2X). Mentre l’ultimo segno 1 in schedina risale al 2016-2017, 2-1. Di Cagliari-Milan alla 18esima giornata ne troviamo 2: 2020-2021, 0-2 con doppietta di Ibrahimovic; 2010-2011, 0-1 con Strasser man of the match. E i nostri riflettori li dobbiamo puntare proprio su quest’ultimo match. Sulla panchina rossonera sedeva, come sarà stavolta, l’ex Massimiliano Allegri. Quello del centrocampista sierraleonese fu il primo gol in Serie A e da milanista. La critica lo aveva indicato come l’erede di Gennaro Gattuso e proprio al posto dell’attuale CT azzurro era subentrato nel corso del match.
A fine stagione sarebbe arrivato lo scudetto, il primo per Allegri, l’unico per Strasser.
Situazione in classifica 2025-2026.
Cagliari a 18 punti (4V – 6X – 7P con 19GF e 24GS), di cui 9 sul proprio campo (2V – 3X – 3P con 10GF e 12GS). Viene dal successo in rimonta di (e sul) Torino. Milan a quota 35 (10V – 5X – 1P con 27GF e 13GS), 15 dei quali in trasferta (4V – 3X – 0P con 12GF e 5GS). Domenica ha fatto 3-0 col Verona.

PS: Christopher Nkunku alla 12esima presenza sembra essersi sbloccato, doppietta contro i gialloblù. Semih Kilicsoy è andato a segno per il secondo turno di fila e ora le sue statistiche raccontano di 8 caps e 2 centri.
Magari uno di questi due attaccanti farà cento nel prossimo Cagliari-Milan…

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A)
42 incontri disputati
5 vittorie Cagliari
18 pareggi
19 vittorie Milan
36 gol fatti Cagliari
60 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO
Cagliari-Milan 2-1, 34° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO
Cagliari-Milan 3-3, 12° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Edin Dzeko in uscita dalla Fiorentina: oltre al Genoa ci prova anche il Cagliari Edin Dzeko in uscita dalla Fiorentina: oltre al Genoa ci prova anche il Cagliari
Caso arbitri, il disappunto della Lazio. Folorunsho operato al ginocchio: le top... Caso arbitri, il disappunto della Lazio. Folorunsho operato al ginocchio: le top news delle 22
Sabato: "Esposito garanzia per l'Inter. Come esterno destro mi piace Dodo" Sabato: "Esposito garanzia per l'Inter. Come esterno destro mi piace Dodo"
Altre notizie Le Statistiche
L’erede di Gattuso e il primo scudetto di Allegri. Che storie in Cagliari-Milan! L’erede di Gattuso e il primo scudetto di Allegri. Che storie in Cagliari-Milan!
All’Olimpico l’ex sfida l’ex (per la seconda volta in A) All’Olimpico l’ex sfida l’ex (per la seconda volta in A)
Italiano, Grosso e la collezione di risultati positivi in Emilia Italiano, Grosso e la collezione di risultati positivi in Emilia
Il Bologna parte piano, ma si scatena nel mezzo. Il Sassuolo invece... Il Bologna parte piano, ma si scatena nel mezzo. Il Sassuolo invece...
Allegri e la scoppola presa da Zanetti. Il ruolino pessimo del veneto col Milan Allegri e la scoppola presa da Zanetti. Il ruolino pessimo del veneto col Milan
Il vero punto di forza del Milan. Vittoria del Verona sarebbe impresa storica Il vero punto di forza del Milan. Vittoria del Verona sarebbe impresa storica
Roma e Genoa divise soltanto da 4 punti. La differenza è figlia delle riprese Roma e Genoa divise soltanto da 4 punti. La differenza è figlia delle riprese
Toro con costanza sul dischetto. Cagliari e 15 minuti completamente a secco Toro con costanza sul dischetto. Cagliari e 15 minuti completamente a secco
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
1 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre
3 Domenico Criscito, solo sei mesi di Juve a causa di Totti. Ma 7 anni allo Zenit e 4 volte al Genoa
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara si affida a Dossena per il post Zanchetta
5 L'editoriale di Zazzaroni sul caso arbitri: “Mai avrei pensato di essere d’accordo con Lotito”
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica del 2025: stravince la Roma! Como davanti a Lazio e Atalanta
Immagine top news n.1 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
Immagine top news n.2 La Roma torna ad allenarsi già oggi pomeriggio. Per Soulé semplice contusione al ginocchio
Immagine top news n.3 Classifiche a confronto: sorridono Allegri e Fabregas, fa meglio Gasp. Atalanta: -22!
Immagine top news n.4 Ecco l'ultima classifica di Serie A del 2025: comanda l'Inter, bagarre in vetta, disastro Fiorentina
Immagine top news n.5 "Questa sarà sempre casa tua DDR". La strana serata da sconfitto di Daniele De Rossi
Immagine top news n.6 La Roma si riprende il quarto posto, basta un tempo contro il Genoa. De Rossi: "Oggi mosci"
Immagine top news n.7 Giro di campo e saluto sotto la Curva Sud per De Rossi al termine di Roma-Genoa: le immagini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.2 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.3 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.4 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chivu, ecco cosa ha portato a questa Inter secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Enrico Fedele: "Napoli, ecco dove è stato bravo Conte. Ma non rimarrà"
Immagine news Serie A n.3 Conte-Napoli, nuove polemiche: ma ha ragione? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Perin a un passo dal Genoa: basta ruolo da vice. Cosa manca
Immagine news Serie A n.2 Lazio, oggi le dimissioni di Sarri dopo l'operazione: verso la panchina col Napoli
Immagine news Serie A n.3 Milan in alto con Allegri, Pjanic: "Non avevo dubbi, Max è una garanzia"
Immagine news Serie A n.4 Baldanzi in uscita dalla Roma, l'Hellas Verona c'è ma non è da solo. Altre tre interessate
Immagine news Serie A n.5 Alessandro Lucarelli: "Tradito dal Parma dopo 17 anni. Manenti? Un pagliaccio"
Immagine news Serie A n.6 Massimo Mauro: "Spalletti rinnovi e apra un ciclo. Un acquisto a gennaio? Zhegrova in salute"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, oltre la questione Esposito. Sul mercato ci sono anche altri quattro calciatori
Immagine news Serie B n.2 Esperienza e senso di appartenenza: così la Sampdoria è cresciuta con il nuovo staff
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo trascina il Palermo e mantiene la vetta in solitaria
Immagine news Serie B n.4 Lo Spezia frena per la cessione di Esposito alla Samp: riviste le condizioni economiche
Immagine news Serie B n.5 Modena, Cauz verso l'addio: ma la Serie B monitora il giocatore. Interesse di tre club cadetti
Immagine news Serie B n.6 Sorprendente cambio della guardia a Empoli: Gemmi via, arriva Stefanelli come ds
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.2 Zola: "In C abbiamo puntato sul cambiamento strategico dei club. Aiutare chi scova risorse"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: "Non ho mai negato che servirà un'impresa. Io, però, ci credo ancora"
Immagine news Serie C n.4 Santini sempre più lontano dal Sorrento. Su di lui il Lumezzane e due club del Girone B di C
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara si affida a Dossena per il post Zanchetta
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Volume: "Fare calcio in Sicilia è dispendioso. Spendiamo 50mila euro solo di trasferte"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.2 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?