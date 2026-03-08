Milan, Allegri sempre cauto: "L'Inter rimane la favorita, una vittoria in meno per l'obiettivo"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il derby contro l’Inter vinto 1-0 e valido per la 28^ giornata di Serie A.

L'ultima volta che ha vinto il derby sia all'andata che al ritorno risale al 2011: si ricorda come è finita quella stagione?

"Quella stagione abbiamo vinto il campionato, ma ora l'Inter ha 7 punti di vantaggio e sono tanti. Potevamo essere più lucidi negli ultimi 30 metri, ma c'è da essere contenti. Abbiamo raggiunto quota 60, tenendo dietro Como e Juve. Abbiamo lavorato 6 mesi per arrivare a marzo nelle migliore condizioni: ora si decide la stagione".

Cosa ha detto Cardinale e come aveva preparato il gol pungendo proprio in quella zona?

"Luis Henrique è un buon giocatore, ma avevamo preparato quella situazione e già prima del gol c'era stato un cross di Rabiot. Estupinan, passandogli davanti, poteva fregarlo. Bravo anche Fofana per l'assist, tutta la squadra sta meglio ed era importante fare risultato. Ci ha fatto molto piacere la presenza della proprietà, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Molto contenti della vittoria, ma ce ne manca una in meno per il nostro obiettivo".

Inizio in modo diverso dal solito?

"Nel primo tempo abbiamo corso molto, nel secondo ci siamo un po' abbassati e concesso qualche cross ma non grande occasioni. Abbiamo difenso in modo ordinato e avuto qualche situazione favorevole. Detto questo, l'Inter rimane nettamente la favorita del campionato".

Arriva un momento in cui realmente alla squadra si può pensare di dire qualcosa in più?

"Abbiamo passato un paio di mesi con 13/14 giocatori: quando sei in quei momenti lì, ha una strategia mente in altri ne hai un'altra. I ragazzi hanno fatto sforzi importanti, ora i ragazzi stanno tutti bene e c'è modo di tenere questa intensità fin dai primi minuti. Stiamo bene fisicamente e questa vittoria ci dà morale".