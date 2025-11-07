Milan, Allegri: "Pulisic è in buona condizione. Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma, avvertendo i suoi sulla difficoltà del match: "Noi non vinciamo in trasferta da Udine. Abbiamo recuperato Pulisic, Jashari e Estupinan hanno migliorato la loro condizione. Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta".

Pulisic quanti minuti ha?

"Ha fatto due allenamenti con la squadra, sta bene fisicamente ed è già in una buona condizione, perché ha un fisico che non ha bisogno di lavorare tantissimo. Poi non so quanti minuti abbia ".

Cosa la preoccupa delle partite contro le piccole?

"Abbiamo preso gol evitabili, magari domani faremo meglio... Però dobbiamo riflettere su ciò che è successo: contro la Cremonese abbiamo subito due gol su due cross, contro il Pisa, nel momento migliore nostro, non l'abbiamo messo alle corde continuando a tenere la partita aperta. Poi è difficile chiudere le partite: a Roma il Parma perdeva 2-0, poi ha segnato il 2-1 all'85esimo e lì inizia un'altra partita. Bisogna stare in campo in partita fino a quando l'arbitro fischia. Domani bisognerà mettersi al pari loro a livello fisico. E correre, quantomeno come loro. E se lo facciamo, e dobbiamo farlo, poi vengono fuori le qualità tecniche che sono superiori".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Allegri.