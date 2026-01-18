Milan, Allegri resta cauto: "C'è ancora tempo per essere tra le prime 4, la quota è 74"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 1-0 contro il Lecce nel match valido per la 21^ giornata di Serie A.

Sesto gol di un subentrato, più di tutti in Serie A: che dato è?

"Sono tutte le componenti. La cosa più importante è che, con 5 cambi come è il calcio oggi, le sostituzioni diventano determinanti perché chi entra deve alzare il livello. C'era bisogno di Fullkrug dentro l'area e di più freschezza: i ragazzi sono stati bravi come a Como. Un gruppo meraviglioso, che sta facendo un percorso importante, Siamo ancora a metà dell'opera, per raggiungere l'obiettivo per cui siamo partiti".

Le caratteristiche che ti dà Fullkrug saranno possibili da vedere insieme a Pulisic e Leao o è meglio tenere una carta in panchina?

"Si è allenato poco negli ultimi tempi col West Ham ed è una soluzione importante per il finale. La cosa che bisogna far meglio è la precisione nei passaggi, così siamo più lucidi e non troppo frettolosi negli ultimi metri come siamo stati nel primo tempo. Nel secondo loro sono un po' calati e noi abbiamo aumentato i giri, questo è un bel segnale come giro palla e corsa. Il Lecce ha subito 32 gol, ma il 55% nell'ultimo quarto d'ora: fargli gol è molto difficile, lo sapevamo e i ragazzi sono stati molto bravi".

Come arriva la squadra dopo 4 partite ravvicinate?

"Ci siamo arrivati bene, queste partite ti stressano più mentalmente che fisicamente. Jashari ha fatto bene oggi come Ricci, che gioca bene nel ruolo di mezzala. Estupinan è rientrato e non era facile per lui, c'è uno buono spirito e quando giochi la partita in 15 hai più vantaggi".

Quando smetterà di dire che l'obiettivo è il quarto posto?

"Quando matematicamente saremo dentro le 4, quindi c'è ancora del tempo. Il girone di ritorno diventa quasi matematica: ad oggi la quota Champions è 74, mentre la quota scudetto è 86/88. se la Juventus fa più di 2 punti a partita, si alza la quota Champions ma questo lo vedremo più avanti".