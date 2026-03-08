Milan, Allegri su Pulisic: "Sta migliorando la condizione, può fare dei gol importanti"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del derby contro l’Inter valido per la 28^ giornata di Serie A.

Stasera out Thuram: può cambiare qualcosa?

"Non cambia niente, Bonny ed Esposito sono due ottimi giocatori. Partita bella e difficile, loro sono una squadra forte. Vediamo se riusciamo a fare una bella partita e soprattutto risultato".

Partirete forte come nel 2011?

"Cercheremo di partire bene, speriamo che succede coma nel 2011. Sappiamo però che è complicata. Bisogna essere realistici, la stagione non finisce stasera. Fare risultato sarebbe meraviglioso".

Come sta vedendo Pulisic?

"Credo che stia migliorando la condizione e nel finale del campionato sarà importante per noi. Ha iniziato la stagione con un infortunio e poi ha avuto una serie di contrattempi, però può fare gol importanti".