Milan, Amorim e il turnover: "Rotazioni non perché è l'Europa League, vogliamo vincere"

Il mister del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Ferencvaros valido per la League Phase di Europa League.

Il derby può lasciare delle energie positive alla squadra?

"Assolutamente, è importante lavorare sulla parte mentale ma nel calcio conta sempre la partita successiva. Stasera sarà fondamentale per noi, abbiamo degli indisponibili ma per essere competitivi tutti devono essere all'altezza. Dobbiamo vincere per avere buone sensazioni anche in questa competizione".

Rabiot capitano?

"Davvero importante, stasera non ci sono Maignan e Modric e abbiamo bisogno della sua esperienza. Serve qualcuno in campo per dare sicurezza ai compagni. Le rotazioni servono per mantenere tutti in forma e limitare il numero di infortuni, non perché è l'Europa League: vogliamo vincere questa sera".

De Winter centrale?

"Strano iniziare senza Pavlovic, però Diawara ha dimostrato di essere all'altezza sia da centrale che da esterno. De Winter lo può aiutare ed è in fiducia, ma Diawara non ha bisogno dell'aiuto di nessuno".

Cosa ha rappresentato Ronaldo per la Nazionale?

"Siamo tutti d'accordo che non sia stato il modo migliore per chiudere la carriera in Nazionale, ma è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto per il nostro paese. Tanti conoscono il Portogallo anche per Cristiano Ronaldo. Sarà comunque in grado di dare qualcosa al nostro paese anche fuori dal campo".