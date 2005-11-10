Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

La pericolosa deriva della compravendita di allenatori: Sporting protagonista e il 'caso Maresca'

TMW
Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 15:41Calcio estero
04.11.2026 15:41Calcio estero
Fonti preferite
Una tendenza che sta prendendo sempre più piede in Europa: 'comprare' un allenatore a stagione in scorso
FotoTUTTOmercatoWEB

L'ultimo caso è quello di Paulo Fonseca, passato dal Lione, con cui peraltro stava vivendo una stagione eccezionale con un terzo posto in Ligue 1 e due vittorie su tre in Europa League, allo Sporting Lisbona in pieno campionato, senza nessuna intenzione del club francese di cambiare e in cambio di una penale di cinque milioni. Ma la tendenza dei club europei a prendere allenatori sotto contratto durante la stagione è ormai acclarata e vede crescere i casi mese dopo mese.

Solo poche settimane fa è successo lo stesso al Ludogorets, che ha perso Thomas Reis per il Trabzonspor dopo 11 gare ufficiali alla guida della squadra bulgara: 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. La lira turca ha convinto il club a lasciar partire il proprio allenatore, tornato alla guida di una squadra turca per aiutare Salah e compagni a superare un difficile inizio di stagione.

Lo Sporting torna protagonista, stavolta in uscita, nel caso legato a Ruben Amorim, ora al Milan, ma nel 2024 scelto dal Manchester United per la rifondazione dei Red Devils: ancora una volta a stagione in corso, il club inglese decide di versare i 10 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione, più un ulteriore milione per ingaggiare alcuni membri dello staff tecnico pur di portarlo subito ad Old Trafford.

Il caso Maresca

Dal Chelsea al Manchester City, ma rompendo un patto stretto coi Blues e un contratto di altre cinque anni. Quanto fatto da Enzo Maresca ad inizio 2026 ha fatto scalpore, specie per le cifre in ballo. L'ex centrocampista della Juve su Instagram chiarì di “aver preso la difficile decisione di lasciare il Chelsea, una decisione mia e solo mia. Le mie dimissioni dal Chelsea mi hanno aperto la strada per lavorare per il Manchester City. Riconosco che la mia decisione di lasciare il Chelsea a metà stagione abbia causato disordini nel club e di questo me ne scuso. Non era né la mia intenzione né la mia volontà”. Il comunicato del Chelsea è molto più accusatorio: “Nell’autunno dello scorso anno, il club è stato informato dal nostro ex allenatore che ci sarebbe potuta essere per lui un’opportunità di succedere a Pep Guardiola alla fine della stagione - scrivono i Blues -. Ci è diventato subito chiaro che era suo forte desiderio succedere a Guardiola e che era determinato a inseguire quella opportunità, nonostante un contratto a lungo termine da cui non aveva il diritto di uscire. Nel dicembre 2025, il nostro allenatore si è dimesso in maniera inaspettata e improvvisa. E questo ci ha deluso, perché ci ha fatto capire che la sua testa e il suo cuore erano concentrati su un altro club, nonostante fosse appena arrivato. Nessun club vuole cambiare allenatore a metà stagione, ma alla luce della sua decisione e per proteggere giocatori e tifosi, il Club ha accettato le sue dimissioni”. Ben 20 i milioni scuciti dal City per convincere il Chelsea a liberarlo.

Articoli correlati

Immagine news 1
Lione, accettate le dimissioni di Fonseca: lo Sporting lo pagherà 5 milioni. Panchina a Maciel
Immagine news 2
Fonseca da Lisbona: "Lo Sporting mi ha fatto cambiare idea? Certamente". I dettagli dell'accordo
Immagine news 3
Fonseca verso lo Sporting, Dugarry: "Lacrime di coccodrillo. Mi disgusta quanto avviene"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
16:32 Calcio estero
Morte Jesus De Miguel, la polizia indaga sulle modalità del primo soccorso
Immagine news 2
16:26 Calcio estero
Szczesny: "Conosco il mio ruolo e sono fortunato: vedo giocare il Barça dal miglior posto dello stadio"
Immagine news 3
16:12 Calcio estero
Heskey spinge Mora al Liverpool: "Troverebbe più spazio rispetto all'Arsenal, e poi il blasone..."
Immagine news 4
15:56 Calcio estero
Upamecano brilla, il ds del Bayern: "Grazie a Dio abbiamo prolungato il suo contratto"
Immagine news 5
15:41 Calcio esteroTMW
TMWLa pericolosa deriva della compravendita di allenatori: Sporting protagonista e il 'caso Maresca'
Immagine news 6
15:27 Calcio estero
PSG, anche El Mala in lista per il colpo di gennaio: il Colonia parte da 50 milioni
Immagine news 7
15:12 Calcio estero
Trey Nyoni pronto ad allungare col Liverpool: accordo raggiunto, manca la firma
Immagine news 8
14:57 Calcio estero
Barcellona, che tegola: Rodri fuori per un mese, inutile ieri il cambio precauzionale
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 Il tecnico che lanciò Lucca a Palermo: “Non è Hojlund, mandarlo a giocare sarebbe una buona soluzione"
Immagine top news n.1 I dubbi su Lazio-Cagliari non fermano Colombo. Orsato ci punta per Fiorentina-Juve: i precedenti
Immagine top news n.2 Mancini, le nomine, l'accordo non rispettato: FIGC, da dove nasce il ribaltone anti-Malagò
Immagine top news n.3 Inter, ecco come cambia il contratto di Dimarco dopo l'attivazione della clausola
Immagine top news n.4 Juventus, non solo Balogun e Sesko. Riflettori anche su altri due profili: la situazione
Immagine top news n.5 Elezioni FIGC, inizia ufficialmente la corsa: anche Galliani ha depositato la candidatura
Immagine top news n.6 Milan, tegola Chukwueze: il nigeriano operato a Londra. Tempi di recupero lunghi
Immagine top news n.7 Roma, fatti sentire. Che disastro Gil Manzano: rigorino allo United, manca il rosso a Maguire
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.3 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.4 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Jeda: "Como squadra matura, è pronta per lottare per lo Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cugini: "Inter, partita perfetta ma Chivu deve risolvere un problema..."
Immagine news Serie A n.3 Valentini sulla Roma: “Bellissima da vedere, ma quanto va in vantaggio si piace troppo”
Serie A
Immagine box news Serie A Colombo: "Il Monza punta molto sui giovani. Varela grande giocatore, non è solo gol"
Immagine box news Serie A Kairat Almaty, a breve la conferenza di mister Arutyunyan pre Atalanta
Immagine box news Serie A Inler: "Dobbiamo lavorare duro e parlare meno. L'Udinese merita di più"
Immagine box news Serie A Il tecnico che lanciò Lucca a Palermo: “Non è Hojlund, mandarlo a giocare sarebbe una buona soluzione"
Immagine box news Serie A Udinese, il dg Collavino: "Le condizioni di Pozzo sono stabili. Runjaic? Esonero difficile"
Immagine box news Serie A Atalanta, squadra in campo a Zingonia. Sarri valuterà attentamente l'impiego di Scamacca
Serie B
Immagine box news Serie B Entella, si ferma Alborghetti: lesione di secondo grado alla coscia sinistra
Immagine box news Serie B Modena, operazione riuscita per Giuseppe Caso: ora la riabilitazione
Immagine box news Serie B Damiani, Silipo e Brunori, i tre dell'Ascoli pronti a sfidare il loro passato rosanero
Immagine box news Serie B Lo strano caso di Suslov: in campo più con la Slovacchia che con l'Hellas Verona
Immagine box news Serie B Pesce sull'Ascoli: "Mi aspettavo potesse far bene. La piazza merita soddisfazioni importanti"
Immagine box news Serie B Avellino-Sampdoria, emessi otto DASPO dopo gli scontri del 9 ottobre
Serie C
Immagine box news Serie C Barletta, scelto il nuovo ds: accordo raggiunto con Domenico Fracchiolla
Immagine box news Serie C Foggia, De Vitto: "Alcuni giocatori non sono all'altezza, a gennaio interverremo"
Immagine box news Serie C Cesena, Guidi avverte: "Il Catanzaro non merita l'ultimo posto, non dobbiamo sottovalutarlo"
Immagine box news Serie C Cittadella, Zanellati e una porta inviolata in otto occasioni: "Dietro c'è il lavoro di tutta la squadra"
Immagine box news Serie C Corini: "100 panchine con il Brescia, spero di farne ancora tantissime"
Immagine box news Serie C Lumezzane, Pesce: "In linea con gli obiettivi. A gennaio niente stravolgimenti"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 10ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio