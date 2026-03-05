Milan-André Luiz, il Corinthians aumenta di 7 milioni la richiesta. Si va verso la fumata nera
La trattativa tra Milan e Corinthians per André Luiz sembra avviarsi verso un nulla di fatto. La situazione, scrive Tuttosport, si trascina senza progressi e il tempo che passa riduce ulteriormente le possibilità di chiuderla.
Il Corinthians, infatti, ha alzato la richiesta a 24 milioni di euro (bonus inclusi), circa 7 milioni in più rispetto a quanto concordato nel memorandum d'intesa già firmato da alcuni dirigenti del club brasiliano. L'accordo informale raggiunto manca della firma del presidente del Corinthians, Osmar Stabile, che lo rende di fatto nullo. Il presidente ha ribadito che il giocatore non è cedibile senza un'offerta nettamente superiore.
La società rossonera, almeno per il momento, non sembra intenzionata a migliorare l'offerta, e nemmeno l'opzione di un arbitrato alla FIFA sembra essere presa in considerazione dalla dirigenza.
