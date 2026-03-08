Milan bestia nera dell'Inter: è l'unico avversario a non aver subito gol in A dai nerazzurri

L'Inter sembrava essere la dominatrice incontrastata del campionato di Serie A, ma la vittoria del Milan ha riaperto ogni discorso e adesso, dopo 28 giornate, i punti di margine sono 7. Guardando le partite giocate quest'anno dalla squadra di Chivu, spicca come il Diavolo sia l'unico avversario a cui i nerazzurri non sono riusciti a fare gol: 0 all'andata e 0 al ritorno, un dato un po' preoccupante che deve far riflettere il tecnico rumeno.

A stupire è stato il modo in cui l'Inter è entrata in campo. Un po' timorosa, contratta, priva della solita ferocia agonistica e della consueta voglia di aggredire alto l'avversario, che spesso è stato il suo segreto. In stagione le altre due volte in cui ha finito a 0 nella casella gol fatti sono state contro il Liverpool e contro il Como qualche giorno fa. C'è però anche da rimarcare come fossero assenti insieme sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram.