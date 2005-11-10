Henry: "Como nella storia, il Lens aveva battuto il PSG. È ancora più speciale Papaccioli"

"Vincere fuori casa non è mai facile in Europa. Lo sappiamo tutti". Ha esordito così Thierry Henry, azionista del Como e ambasciatore, nei panni di opinionista nella consueta programmazione di CBS Sports Golazo, in seguito al 9-1 impartito dai ragazzi di Cesc Fabregas al Lens ieri in Champions League allo Stadio Bollaert-Delelis.

Prima reazione

Proseguendo nell'analisi: "Non è facile batterli in casa", ha sottolineato Titì riguardo la forza dei Sang et Or. "Hanno sconfitto il Paris Saint-Germain nella Supercoppa francese 1-0. Ma per il Como segnare nove gol, in trasferta, in Europa per la prima volta di sempre che una squadra ci riesce (fuori casa, ndr)... sarà proprio il Como a passare alla storia. Ma per me, quello che rende ancor più speciale tutto è Papaccioli".

L'analisi approfondita

Il 18enne ha debuttato ieri in Champions League e allo scadere del match, su assist illuminante di Liberali, ha firmato il primo centro in carriera nella massima competizione per club. Ricevendo il caldo abbraccio di Fabregas una volta conclusa l'esultanza scatenata alla convalidazione del gol. "Un giocatore dell'Accademia, che entra ed è in grado di segnare. Quindi puoi cominciare con Douvikas che ha fatto tripletta, le superstar come Nico Paz, fino a un calciatore delle giovanili", ha dichiarato Henry. Infine, l'ex internazionale francese e stella dell'Arsenal ha evidenziato gli effetti della cura Cesc Fabregas: "Il lavoro che sta facendo. Giocare all'attacco, portare giocatori dall'Accademia, giocatori italiani ora, giocare un calcio attrattivo e segnare 9 reti. Ogni cosa che sta riuscendo a fare la squadra è eccezionale".