Napoli, crisi e spaccature. Como, un'opera magnifica

Durante il TMw News di oggi occhi èpuntati inzialmente sul Como protagonista di una vittoria memorabile in trasferta contro il Lens. Un 9-1 che resterà per sempre nella mente dei tifosi comaschi e non solo e che conferma la forza e la qualità della sqaudra di Fabregas. Douvikas, ieri autore di una tripletta, è il nuovo capocannoniere della Champions. Ne parliamo con Simone Braglia, ex portiere del Como, anche per sottolineare i meriti di una squadra che stupisce anche per la capacità di gestire il doppio binario campionato-Champions.

Napoli, sempre più crisi

Il ko di ieri sera con il Porto ha confermato la crisi del Napoli che deve fare i conti con varie assenze ma che ora è alle prese con una serie di risultati che possono già pregiudicare la stagione. E continua a preoccupare la fragilità difensiva e mentale della squadra che ha subìto in totale 14 reti nell'ultima mezz'ora. "La squadra ha corso, ha giocato bene finché ha potuto, poi quando è entrata la fatica è arrivato il 2-1. Domenica sarà come una finale prima della sosta e poi recupereremo anche i giocatori. L'unica cosa da fare è continuare a lavorare, fare quel metro in più e mettere quell'attenzione in più. Per me quella di stasera è stata una gara migliore di domenica scorsa. Loro poi hanno messo 5 cambi, io in panchina avevo solo attaccanti".

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