Pasticcio De Winter-Torriani, Ferencvaros avanti a San Siro al 52'
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:00Serie A
autore Gaetano Mocciaro
05.11.2026 20:00Serie A
Nonostante i 3 cambi all'intervallo, il Milan va sotto contro gli ungheresi decisamente più motivati e meritatamente in vantaggio
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Ferencvaros avanti al 52' sul Milan con un gol di Lenny Joseph. Pasticcio clamoroso di De Winter che serve un pallone pericoloso a Torriani. Il portiere non riesce ad addomesticare il pallone e se lo fa soffiare da Zachariassen: lo stende ma l'arbitro lascia proseguire per la regola del vantaggio con Joseph che liberissimo appoggia in rete.
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