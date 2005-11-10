Milan, Cardinale e Ibrahimovic a Milanello per caricare i rossoneri in vista del derby con l'Inter
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 12:20Serie A
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30.10.2026 12:20Serie A
Alle 14 mister Amorim farà il punto della situazione in casa rossonera. Alle 14.30 sarà invece la volta di Chivu e dell'Inter.
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Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic caricano il Milan in vista del derby della Madonnina, valido per il decimo turno di Serie A. Il proprietario e il senior advisor di RedBird Capital Partners, nonché consulente del club rossonero, sono presenti a Milanello proprio in questi minuti per assistere all'allenamento della squadra di mister Ruben Amorim alla vigilia della super sfida coi nerazzurri. A riportarlo è Sky Sport.
L'orario delle due conferenze stampa
A presentare la gara in conferenza stampa saranno come di consueto i due allenatori: mister Ruben Amorim parlerà alle ore 14, mentre mister Cristian Chivu interverrà pubblicamente alle ore 14.30.
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