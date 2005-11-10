Icardi chiama l'Inter, Cardinale annuncia acquisti, lo stop di Maignan: le top news delle 13

Le notizie sportive della mattinata spaziano, come di consueto, tra calciomercato e calcio giocato. Mauro Icardi non chiude la porta a un possibile ritorno all'Inter, mentre Gerry Cardinale ribadisce la fiducia in Ruben Amorim e annuncia nuovi rinforzi a gennaio. Intanto, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la nona giornata di Serie A, la CAF conferma il ritorno alla cadenza biennale della Coppa d'Africa e per Mike Maignan arriva una squalifica di una sola giornata dopo l'espulsione contro il Bournemouth.

Icardi apre al ritorno all'Inter

Mauro Icardi, ancora svincolato al 30 ottobre, ha ammesso di non aspettarsi di essere tuttora senza squadra, ma ha ribadito di non voler accettare un progetto in cui non crede pienamente. L'attaccante argentino, tra le varie dichiarazioni, ha parlato anche di un possibile ritorno all'Inter: "Sarebbe speciale. Il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso". Un'ipotesi che, secondo Icardi, avrebbe senso però soltanto in presenza di una convinzione reciproca.

Cardinale conferma Amorim e annuncia rinforzi a gennaio

Alla vigilia del derby con l'Inter, Gerry Cardinale ha ribadito la piena fiducia in Ruben Amorim, escludendo qualsiasi ipotesi di separazione: "Non abbandono Ruben. Resterò al suo fianco". Il patron rossonero ha spiegato che la ricostruzione della squadra è soltanto a un quarto del percorso e che serviranno probabilmente altre due sessioni di mercato per completarla. Per gennaio ha annunciato una strategia aggressiva e opportunistica, con l'obiettivo di rinforzare soprattutto la panchina e garantire maggiori alternative in caso di infortuni, senza però sperperare denaro.

Giudice Sportivo: una giornata a Thorstvedt e tre società multate

Il Giudice Sportivo ha pubblicato le decisioni relative alla nona giornata di Serie A 2026/27: l'unico giocatore squalificato per il prossimo turno è Kristian Thorstvedt del Sassuolo, fermato per una giornata per un grave fallo di gioco contro la Lazio. Ammenda di 1.500 euro per Domenico Berardi e Jesper Karlström, rispettivamente di Sassuolo e Udinese, mentre tra le società le sanzioni più pesanti riguardano Genoa e Torino, multate entrambe di 5.000 euro: i rossoblù per un fascio di luce laser indirizzato verso l'arbitro dai propri tifosi, i granata per un ritardo di quattro minuti rispetto all'orario d'inizio. Duemila euro di multa, infine, alla Fiorentina per il lancio di un petardo in campo da parte dei propri sostenitori.

Coppa d'Africa, si torna alla cadenza biennale

La Coppa d'Africa tornerà a disputarsi ogni due anni, con la CAF che ha deciso di fare retromarcia rispetto alla riforma annunciata nel 2025, che prevedeva il passaggio alla cadenza quadriennale. La decisione, ha spiegato la Confederazione africana, è stata rivalutata anche alla luce dei tempi necessari affinché la nuova competizione proposta potesse generare risorse finanziarie significative. Il presidente Patrice Motsepe ha sottolineato la volontà di tutelare gli interessi del calcio africano, delle 54 federazioni e dei giocatori. La prossima edizione si svolgerà regolarmente nel 2027 in Kenya, Tanzania e Uganda, mentre le successive sono già previste per il 2028, il 2031 e il 2033.

Milan, una sola giornata di squalifica per Maignan

Buone notizie per il Milan: Mike Maignan ha ricevuto una sola giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata nella trasferta di Europa League contro il Bournemouth, persa dai rossoneri per 3-0. Il portiere francese era stato espulso al 27' per aver colpito al volto Tyler Adams nel tentativo di liberarsi dalla marcatura sugli sviluppi di un calcio d'angolo; dall'episodio era nato anche il rigore trasformato da Tavernier. Maignan salterà così soltanto la gara contro il Ferencvaros, in programma giovedì 5 novembre alle 18.45 a San Siro, con Lorenzo Torriani pronto a sostituirlo. Il francese tornerà a disposizione per la successiva trasferta europea contro l'Olympiacos, fissata per il 26 novembre.