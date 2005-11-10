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Musah: "Milan, ora ho una gran voglia di restare qui. Amorim mi sta aiutando molto"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 12:45Serie A
30.10.2026 12:45Serie A
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L’intervista integrale di Yunus Musah, centrocampista del Milan, rilasciata in esclusiva ai microfoni di CBS Sports in vista del derby.
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© foto di www.imagephotoagency.it

Yunus Musah, centrocampista americano del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di CBS Sports Golazo in vista del sentitissimo derby con l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni principali, divise per argomento.

Tutte le parole di Musah

Sul tuo momento al Milan: "La strada è ancora lunga, ma dopo aver perso una stagione, ho capito che anche nei momenti cruciali bisogna andare avanti. Ora ho una gran voglia di restare, voglio rimanere in questo club e fare davvero bene qui. L'allenatore mi sta aiutando molto, dandomi delle opportunità che devo saper cogliere".

Su cosa gli ha chiesto Amorim fin dall'inizio: "Niente di complicato. Lo staff tecnico lavora in modo collettivo, così che tutta la squadra sappia esattamente cosa sta facendo ogni componente. Ci forniscono tutte le indicazioni necessarie: come ricevere palla, come leggere i vari momenti della partita e come interpretare il gioco secondo le loro direttive. Questo mi permette di scendere in campo senza alcun dubbio. È un grande aiuto, perché quando entri in campo sai esattamente cosa devi fare".

Su com'è cambiata la sua vita da quando gioca nel Milan: "Ad esempio, a volte al supermercato, quando c'è poca gente, capita comunque che qualcuno mi osservi, tutti vogliono salutarmi o chiedermi qualcosa perché tutti conoscono e guardano il Milan. Poi in un club dove è fondamentale vincere ogni singola partita, le altre squadre si approcciano in modo diverso quando affrontano il Milan: per loro è la partita più importante della stagione. Ogni incontro è difficile, tutto è cambiato. A volte, per sfuggire a questo alone di celebrità, vado a fare la spesa al supermercato di notte".

Su Luka Modric: "Cerco di godermi il momento e il tempo che posso trascorrere con lui. Non saranno molti anni, quindi apprezzo davvero ogni istante passato insieme a centrocampo. In passato, quando giocava nel Real Madrid, ero riuscito a farmi dare una maglia. Il mondo del calcio è davvero piccolo, ora ci ritroviamo a giocare insieme, fianco a fianco a centrocampo. È qualcosa di irreale. È fantastico condividere lo spogliatoio con lui, stare in campo con lui, sto imparando tantissime cose in campo anche solo guardandolo. Qualche volta parliamo spagnolo, lui parla bene inglese e spagnolo".

Sul derby: "È una partita diversa dalle altre. Quando ti alleni per il derby è più speciale, non devi dire a nessuno dei compagni l'importanza della partita o che si deve concentrare per la partita. Tutti sono concentrati, lavorano sodo perché è importantissimo per i nostri tifosi e per noi. È la classica partita che, quando la vinci, è come se avessi vinto un trofeo. Sono molto concentrato per questa gara".

Sui suoi idoli: "Mi piaceva tanto Ronaldinho, non guardavo tanto il calcio però all’epoca. L'ho visto di più dopo anche guardando gli highlights. Quando ero piccolo più che guardarlo il calcio ci giocava tanto, mi divertivo a giocare, ogni giorno uscivo con mio fratello e i miei amici e stavamo le ore fuori a giocare. Amo quei giorni, fuori per strada a giocare. Comunque Ronaldinho era un grande giocatore ed è il motivo per il quale ho scelto il numero 80 quando sono arrivato al Milan".

Sul compagno che ha più futuro come allenatore: "Matteo Gabbia, è veramente attento alla tattica".

Sulla persona con maggiori probabilità di diventare un influencer sui social media: "Avrei detto Rafa ma ora dico Diego Moreira".

Sul compagno peggiore con il quale stare in camera: "Dico Loftus-Cheek".

Su chi è quello che più facilmente perde uno dei tre oggetti fondamentali: telefono, portafoglio o chiavi: "Mario Gila perde sempre un sacco di cose, per esempio in aereo. Sì, decisamente lui. Gli servirebbero quegli aggeggi della Apple, come si chiamano? Gli AirTag. Sì, bisogna regalargli degli AirTag per Natale".

Su chi riuscirebbe a sopravvivere più a lungo su un'isola deserta: "Direi io, mi piace! Sono molto ingegnoso sai?".

Sulla squadra con più probabilità che vinca il derby della Madonnina: "Milan (ride ndr)".

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