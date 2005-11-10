Orsato sceglie Guida per Milan-Inter. Caso Oristanio, bene all'estero: come sta andando la sua stagione

Marco Guida per Milan-Inter. Daniele Orsato ha scelto uno degli arbitri italiani di maggiore esperienza per il derby di sabato sera, affidandogli quella che sarà di gran lunga la partita più importante della sua stagione in Serie A. Finora, infatti, il fischietto della sezione di Torre Annunziata ha diretto soltanto tre gare di campionato: Genoa-Como alla terza giornata, Bologna-Torino alla quinta e Udinese-Lecce alla settima. Tre partite finite rispettivamente 1-4, 1-1 e 0-3, senza particolari problemi nella prima e nell’ultima. In mezzo, però, c’è stato uno degli episodi più discussi di questo avvio di stagione.

Il caso Oristanio e la difesa di Orsato

In Bologna-Torino, nel finale, Heggem interviene su Oristanio nell’area rossoblù. Guida lascia correre e Santoro, al VAR, non lo richiama al monitor. Le immagini mostrano un contatto sul piede d’appoggio del giocatore granata e il Torino protesta con forza. A fare testo, almeno nella valutazione della CAN, è però la posizione di Daniele Orsato: il designatore ha successivamente utilizzato proprio quell’episodio per spiegare la propria linea, sostenendo che fosse corretto non intervenire al VAR e lasciare la decisione all’arbitro sul terreno di gioco, su cui peraltro sembrava d'accordo. Insomma, Guida è finito al centro delle polemiche, ma non è stato bocciato dal suo designatore.

Anzi, la fiducia nei suoi confronti è rimasta alta anche fuori dall’Italia. Il 13 ottobre la UEFA gli ha affidato Galatasaray-Barcellona in Champions League, gara della fase campionato vinta 4-1 dai catalani, portata a termine senza casi arbitrali significativi. Un incarico internazionale di peso che conferma come Guida continui a essere ritenuto, anche all'estero, uno dei riferimenti del movimento italiano. Adesso arriva Milan-Inter: quarta direzione stagionale in Serie A, con Peretti e Perrotti come assistenti, Di Bello quarto ufficiale, Mazzoleni al VAR e Camplone AVAR, dopo un avvio di campionato con pochi gettoni.