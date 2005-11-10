La gustosa maglia della Cremonese. Il club celebra la tradizione e omaggia il torrone

"La città del torrone ha la sua maglia": esordisce così, la Cremonese, nel presentare il quarto kit della stagione 2026/27, realizzato in collaborazione con Socialidea e prodotto da Acerbis, che sarà indossato dagli uomini di Pecchia sabato 31 ottobre nella sfida di campionato con il Benevento. Un omaggio al torrone, tipico dolce della città. Uno dei simboli capace di raccontare un’intera città.

Come si legge nella nota, "da una storia dolciaria secolare nasce una maglia che unisce l’identità del territorio a una nuova visione estetica. Un’eccellenza locale che trova una nuova forma, da indossare dentro e fuori dal rettangolo verde.

In questo incontro tra cultura, territorio e design, il torrone richiama le tendenze più contemporanee dello sportswear diventando gradiente. Le mandorle, ingrediente iconico della tradizione, si traducono in una texture delicata, tra sfumature e giochi cromatici che ne evocano la presenza senza renderla esplicita.

A ricondurre il design all’identità Cremonese sono i colori sociali, protagonisti sul colletto e sulle bande laterali, ripresi con sfumature anche nei dettagli del pantaloncino. Una palette che racconta il Club attraverso un codice visivo unico e immediatamente riconoscibile. Le maniche lunghe introducono un richiamo vintage, in linea con il ritorno prepotente delle silhouette rétro. Il logo, ispirato a quello utilizzato tra gli anni ’80 e ’90, rafforza il legame con la storia del Club.

Il risultato è più di una semplice maglia: è un nuovo modo di indossare Cremona, portando in campo una tradizione secolare attraverso il linguaggio di oggi".

La maglia si potrà poi chiaramente acquistare a partire dal 7 novembre, anche... ça va sans dire, presso il punto vendita grigiorosso della Festa del Torrone, che andrà avanti fino al 22 novembre.