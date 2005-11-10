Giudice Sportivo, un solo giocatore squalificato per la 10^ giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni relative alla 9^ giornata della Serie A 2026/27, terminata con le due partite di ieri. Un solo giocatore sarà squalificato per il 10° turno ed è il centrocampista Kristian Thorstvedt, sanzionato con un turno di stop per aver commesso un grave fallo di gioco nella partita contro la Lazio. Ammoniti e puniti con un'ammenda di 1500 euro i giocatori Berardi del Sassuolo e Karlstrom dell'Udinese.

Tre multe alle società

Ci sono poi le ammende alle società. Il Genoa e il Torino sono le più colpite, con 5000 euro ciascuna: i rossoblù perché i propri tifosi hanno indirizzato un fascio di luce laser in direzione dell'arbitro; i granata invece per aver provocato un ritardo di quattro minuti rispetto al fischio d'inizio. Infine, 2000 euro ai danni della Fiorentina per un petardo lanciato in campo dai propri sostenitori.