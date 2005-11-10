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Alla scoperta di Andrea Primasso. Il difensore del Pisa volto nuovo della Serie B

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 08:04Serie B
30.10.2026 08:04Serie B
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Andrea Primasso, difensore classe 2005 del Pisa, dalla gavetta in C al posto da titolare con Bianco: blindato da un rinnovo fino al 2030
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C’è un infiltrato nel salotto buono della Serie B. Quello riservato ai giocatori decisivi e ai talenti sulla bocca di tutti: il rinato Andrea Belotti, il talento in crescita scuola Atalanta Dominic Vavassori, la certezza tra i pali Mattia Perin. Un infiltrato che non salta subito all’occhio, ma che alla sua prima stagione in cadetteria è già riuscito a ritagliarsi un posto tra i profili più interessanti del campionato. E lo ha fatto indossando una maglia pesante come quella del Pisa.

Ecco, dunque, chi è l’infiltrato: Andrea Primasso, difensore centrale classe 2005.

CHI È ANDREA PRIMASSO

Il ragazzo nato a Terni non fa parte di quei colpi di mercato che un club mette a segno e destinati a fare subito notizia. Arrivato a Pisa nel luglio 2024 dopo l’esperienza in Serie D con il Real Monterotondo (31 presenze e 1 gol in prestito dal Tirreno Sansa), Primasso non ha vissuto subito l'aria della prima squadra nerazzurra. Ha scelto, di concerto con il club, la via della gavetta in Serie C a Sestri Levante, prima, e alla Vis Pesaro, poi. Riuscendo a mettere in archivio 54 presenze e 3 gol in due stagioni vissute da protagonista con una costante continuità d'impiego. La scorsa estate, poi, qualcosa è cambiato. Complice il profondo rinnovamento a cui è stata sottoposta la rosa del club toscano dopo la retrocessione in Serie B il tecnico Paolo Bianco ha scelto di valutarlo in ritiro e poi utilizzarlo come elemento stabile della Prima Squadra. Da lì la scalata: l'occasione in Coppa Italia contro la Fiorentina (64' in campo nel successo viola per 3-0), ma soprattutto l'ingresso a gara in corso nel match perso in casa contro la Virtus Entella l'11 settembre scorso e le successive cinque gare consecutive da titolare contro Mantova, Vicenza, Cremonese, Hellas Verona e Palermo. Con un bilancio di 2 vittorie e 3 pareggi.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Centoottantanove centimetri d'altezza, forte fisicamente, Andrea Primasso è un destro naturale utilizzabile sia in una difesa a quattro che in una a tre. Nel corso di questa stagione Bianco lo ha utilizzato sia come centrale dei tridente difensivo che come braccetto destro. Applicato tatticamente, fa della marcatura una delle sue peculiarità maggiori, bravo a rompere la linea andando a prendere l'avversario alto. Bravo nelle letture, può migliorare nella fase d'impostazione complice la giovane età.

LA SITUAZIONE CONTRATTUALE

Acquistato dal Pisa nell'estate 2024 dal Real Monterotondo il difensore centrale in quell'occasione ha sottoscritto un contratto triennale fino al giugno 2027. Ad inizio di quest'anno, però, la dirigenza del club toscano ha deciso di blindare ulteriormente il ragazzo facendogli firmare un rinnovo fino al 30 giugno 2030. Una scelta decisamente lungimirante visto l'attuale rendimento e il fatto che le società del nostro calcio si stanno accorgendo delle sue qualità.

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