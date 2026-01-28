L'apertura di QS: "Inter, serve l'euro scatto. Maignan-Milan insieme a vita"

Ampio spazio alle quattro squadre italiane impegnate in Champions League nella prima pagina dell'edizione odierna di QS. Il quotidiano dedica il titolo di apertura all'Inter, attesa dal complicato impegno contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park: "Inter, serve l'euro scatto. Champions, esame Borussia: è dura per gli ottavi diretti".

Di spalla si parla invece della Juventus e del Napoli, avversarie questa sera di Monaco e Chelsea e protagoniste alla vigilia con il botta e risposta tra i due allenatori Spalletti e Conte: "Juve a Monaco, Napoli in casa. Conte attacca Spalletti". Poco sotto spicca il box per l'Atalanta, a caccia del sogno ottavi diretti nella sfida in trasferta contro l'Union Saint-Gilloise: "Atalanta a Bruxelles per un posto tra le big".

A fondo pagina l'argomento trattato è invece il rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Milan: "Maignan-Milan insieme a vita. Il portiere firma. Contratto fino al 2031 e ingaggio raddoppiato. Anche Loftus-Cheeck tratta il rinnovo".