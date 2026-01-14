TMW Milan-Como rinviata, la prima data utile dipende dall’Inter: i due scenari possibili

Niente Perth, ma nemmeno uno stadio diverso da San Siro. Come anticipato, a differenza dell’Inter che giocherà in Coppa Italia a Monza, Milan-Como si disputerà al Meazza, ma non nel weekend del 7/8 febbraio. In quei giorni, lo stadio sarà indisponibile a causa delle cerimonie legate alle Olimpiadi invernali, e per questo si era ipotizzata la trasferta australiana, poi naufragata.

Questa mattina, nel diramare il calendario per la 23ª e la 24ª giornata, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato il rinvio della partita. Si giocherà, come da regolamento integrato la scorsa stagione, alla prima data utile. Che, però, dipende dall’Inter.

Le due collocazioni quotate per Milan-Como sono infatti il 18 o il 25 febbraio: date indicative, nel senso che la preferenza in Lega è sempre per il mercoledì (18 o 25 appunto), ma non è da escludere che si giochi poi al giovedì, in base al calendario della giornata precedente o di quella successiva, che sarà pubblicato entro il 30 gennaio. Il tema, comunque, riguarda la settimana, che è la stessa in cui ricadono le gare degli spareggi di Champions League per le squadre qualificate tra il nono e il ventiquattresimo posto al termine della League Phase. E qui entrano in ballo i nerazzurri.

Se la squadra di Cristian Chivu, attualmente sesta in classifica ma chiamata ai big match con Arsenal e Borussia Dortmund, non dovesse difendere il piazzamento in top 8, ecco arrivare gli spareggi (sorteggio il 30 gennaio a Nyon). A quel punto, in una delle due settimane San Siro servirebbe all’Inter per la partita da giocarsi in casa - l’UEFA ha ovviamente priorità sul calendario, essendo uno slot già riservato alle competizioni europee -, mentre l’altra potrebbe vedere la calendarizzazione di Milan-Como. Se invece l'Inter dovesse centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale Champions, allora Milan-Como si giocherebbe il 18 febbraio.